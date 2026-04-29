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喊美第一夫人「準寡婦」被川普點名開除　脫口秀主持人強硬回應

▲▼ 美國總統川普及第一夫人梅蘭妮亞。（圖／路透）

▲揶揄第一夫人「準寡婦」被川普點名該開除，脫口秀主持人吉米金摩強硬反擊。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）日前在節目中以「準寡婦」形容第一夫人梅蘭妮亞，引發白宮與川普陣營強烈不滿。川普夫妻27日公開要求美國廣播公司（ABC）將吉米金摩開除，吉米金摩則在節目中強硬回應，強調只是針對夫妻年齡差的玩笑，絕非鼓吹暴力。

一句準寡婦惹怒白宮

爭議內容出自23日播出的《吉米夜現場》（（Jimmy Kimmel Live!）），吉米金摩在節目上模擬了一場白宮記者協會晚宴，過程中他看向影片中的梅蘭妮亞時，突然脫口說出「川普夫人，你散發著像一位準寡婦般的光芒」。

影片最初並未引發太大的爭議，不料2天後的白宮記者協會晚宴，一名男子持槍試圖闖入華盛頓希爾頓飯店宴會廳，但在通過金屬探測門時被特勤人員發現，最終被現場大量的特勤人員壓制逮捕。

槍擊事件發生後，川普夫妻隨即在特勤人員的護送下撤離，這場事件也讓吉米金摩先前的玩笑被重新放大檢視，川普及盟友更將吉米金摩的話定調為「煽動暴力」。

川普夫妻齊聲喊開除

川普27日在社群平台發文，強調許多人對於吉米金摩卑劣的暴力煽動言論感到憤怒，「這次的言論實在太過分，他應該立即被解僱」。梅蘭妮亞也大罵吉米金摩只會躲在ABC背後，因為知道電視台會幫忙開脫。

▲▼吉米金摩（Jimmy Kimmel）。（圖／路透）

▲吉米金摩。（圖／路透）

強調只是調侃年齡差

面對點名開除，吉米金摩在最新節目的開場反擊，他說，「你知道那種感覺嗎？早上醒來發現第一夫人發表聲明要求炒你魷魚？我們都有過這種經驗，對吧？」

吉米金摩指出，他只是拿79歲的川普與梅蘭妮亞的年齡差來開玩笑，重點是夫妻之間的年齡差距，完全不是暗示暗殺，更非號召暴力。

他還說，自己多年來始終公開反對槍枝暴力，對川普與當天所有與會者經歷的驚嚇也感到遺憾，強調他的言論「絕對不是任何定義下的暗殺號召」

他也重申，他非常認同仇恨、暴力言論應被杜絕，但強調美國人依法享有言論自由，「川普有權說他想說的話，你有權，我也有權，因為憲法第一修正案保障這件事」。ABC目前仍未回應是否對節目採取進一步處置。

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