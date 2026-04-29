川普又贏？阿聯5/1起脫離OPEC　「每日480萬桶」產能將解禁

▲ 阿聯宣布5月起退出OPEC。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國（UAE）28日宣布，5月1日起將正式退出石油輸出國組織（OPEC），結束長達近60年的成員國身份，被視為對OPEC及其實際領導者沙烏地阿拉伯的重大打擊，也為本已劇烈震盪的全球能源市場再添變數。

根據《衛報》，阿聯能源部聲明指出，退出OPEC將賦予國家更大彈性，以因應「全新能源時代」，也符合其「長期戰略與經濟願景」。阿聯1967年以阿布達比大公國名義加入OPEC，1971年聯合大公國成立後繼續保有成員資格，如今宣告出走，恐怕正式揭開與沙烏地阿拉伯之間長期積累的矛盾。

荷莫茲海峽受阻 油價飆破百美元

美以聯軍對伊朗開戰已進入第9周，戰事導致荷莫茲海峽航運受阻，全球約1/5海上原油運輸因此中斷，油市波動創下歷史紀錄，布蘭特原油價格一度衝高至每桶119.5美元，截至28日油價上漲約3%至111美元左右。

美國總統川普此前多次批評OPEC以限制產量方式人為拉高油價，直指該組織「剝削其他國家」， 因此阿聯退出被外界解讀為川普一大外交勝利。他上周也證實，美國已和阿聯討論提供金融支持的可能，雙方央行有意在中東危機加劇時互換等值貨幣，以穩定金融秩序。

分析師：長遠削弱OPEC結構性影響力

能源分析機構Rystad分析師萊昂（Jorge León）表示，「阿聯退出象徵著OPEC的重大轉折。阿聯與沙烏地阿拉伯同為少數擁有實質備用產能的成員國，而備用產能正是OPEC對油市施加影響力的核心機制」，「儘管鑑於荷莫茲海峽持續混亂，短期影響可能不大，但長遠來看將削弱OPEC結構性影響力。」

根據Rystad Energy資料，阿聯目前每日原油產能約達480萬桶，且仍有相當大的增產空間，代表擺脫OPEC的生產限額後，具備快速提升供給的戰略優勢。阿聯表示，將以「循序漸進且審慎的方式」向全球市場增加原油供應。

美企喜憂參半 低油價恐壓縮利潤

對美國消費者而言，OPEC影響力下滑長期來說也許有助壓低油價。但對美國油企來說卻喜憂參半，美國雖是能源淨出口國，仍需從海外進口約1/3石油，以補充本國難以生產的重質原油。若油價持續走低，恐怕壓縮本已面臨需求壓力的美國油企利潤。

Capital Economics首席氣候與大宗商品經濟學家奧克斯利（David Oxley）則指出，阿聯突然宣布5月1日起退出OPEC，短期內對全球能源市場不會產生直接影響，但這代表一旦荷莫茲海峽重新開放，全球供應量將高於原先預期，「這與我們先前的觀點相符——OPEC成員國之間的凝聚力正在鬆動。」

能源轉型加速 產油國搶在需求萎縮前變現

能源轉型趨勢也是阿聯退出OPEC的原因之一，在化石燃料需求長期看跌的預期下，擁有低成本產能的產油國傾向在需求萎縮前加速變現資源儲備，阿聯此舉正符合這一邏輯。CNN指出，這場因伊朗戰爭引發的地緣政治重組，對全球能源供應鏈的衝擊才剛開始成形。