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停火繼續打！以軍炸毀真主黨大型地下隧道　「巨大煙柱」狂竄

▲▼4月28日，黎巴嫩南部靠近以色列邊境地區發生爆炸後，濃煙升起。（圖／路透）

▲4月28日，黎巴嫩南部靠近以色列邊境地區發生爆炸後，濃煙升起。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）宣布4月28日在黎巴嫩南部坎塔拉鎮（Qantara）發現並炸毀「2條真主黨恐怖隧道」。黎巴嫩官媒指出，爆破在坎塔拉留下巨大坑洞。《法新社》拍攝畫面顯示，爆破現場升起2股煙柱，幾英里之外都仍清晰可見。

3月2日，真主黨（Hezbollah）向以色列發射火箭彈，為伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遇害一事展開報復，雙方隨即展開交戰，儘管已於4月17日達成停火協議，暴力情況依然持續，並且互相指責違反停火協議。

根據以軍資訊，這2條隧道歷時約10年建造，總長逾2公里，銷毀時動用超過450噸炸藥。以軍消息人士形容這是「龐大的地下軍事設施」，其中一條長800公尺、另一條長1.2公里，曾是真主黨精銳拉德萬部隊（Radwan Force）集結區，內部設有臥室、浴室、廚房及5個集會大廳，並且穿越民用設施下方，包含1所學校與1座清真寺，「由伊朗設計、贊助並出資興建」。

黎巴嫩衛生部同日證實，儘管正值停火期間，以色列空襲仍造成至少8死逾15傷，罹難者包括民防救援人員。黎巴嫩軍方還透露，一支陸軍巡邏隊遭到以軍「敵意」打擊，導致2名士兵輕重傷。這是停火生效以來，黎軍首度證實軍隊遭攻擊。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）強烈譴責空襲，痛批以色列「持續違反保護平民的國際法與國際公約」。儘管如此，以色列外長薩爾（Gideon Saar）重申「對黎巴嫩並無領土野心」，等到「真主黨等恐怖組織瓦解」，便會撤離黎巴嫩南部。

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