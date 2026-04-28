親姊過世存款要本人提領！印男無奈「挖出遺骸」抱到銀行大廳

▲領已故親姊的存款被要求本人到場，男子無奈只能挖出遺骸前往銀行。（圖／翻攝NDTV）



記者柯振中／綜合報導

印度發生一起令人心酸且震驚的事件，一名男子吉圖（Jitu Munda）為了提領已故親姊姊遺留的19,300盧比（約新台幣6,436元）存款，在多次遭銀行以「必須本人到場」或「提交繼承文件」為由拒絕後，竟於27日挖出姊姊的遺骸，頂著烈日徒步3公里扛進銀行。現場景象讓當地村民既震驚又憤怒，痛批銀行缺乏同理心。

獨留遺產無人領 銀行死守「本人到場」程序刁難

根據《新德里電視台》（NDTV）報導，吉圖的姊姊卡卡拉於兩個月前過世，由於其丈夫與獨子早已相繼離世，吉圖成為唯一的合法親屬。當他前往銀行試圖領取這筆對窮苦人家而言相當重要的款項時，銀行經理卻堅持僵化的行政程序，要求帳戶持有人必須親自現身，或是要求吉圖出示複雜的法定繼承證明。

▲領已故親姊的存款被要求本人到場，男子無奈只能挖出遺骸前往銀行。（圖／翻攝NDTV）



未受教育不敵繁瑣流程 絕望男扛屍步行3公里抗議

由於吉圖未受過教育，完全無法理解並辦理死亡證明或法律繼承等文書作業，百般無奈之下，他只好前往火葬場將姊姊的遺骸挖出，用布裹好後頂著高溫烈日步行前往銀行。當這具遺骸出現在銀行大廳時，現場目擊者有的當場落淚，有的則怒火中燒，質問「難道窮人想取回自己的錢真的這麼困難嗎」。

村民痛批銀行冷血 警方介入要求說明

當地居民紛紛跳出來聲援吉圖，指出銀行原本能透過村長核實身分，或採取實地查訪等更具人情味的方式，卻選擇死守文書程序。警方獲報趕抵後已接手處理，並安撫吉圖的情緒。警方強調，後續將基於人道立場協助領取存款，並已正式要求銀行針對此案的處理流程做出合理解釋。