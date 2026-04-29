英王會美科技巨頭！黃仁勳幽默談AI競爭　同框貝佐斯、蘇姿丰1幕曝

▲ 查爾斯與黃仁勳、貝佐斯及蘇姿丰談話。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國國王查爾斯三世赴美展開為期4天的國是訪問，28日特地安排時間會見多位美國科技業領袖，席間話題圍繞新創企業的艱辛之路與英國吸引科技投資的企圖心。外媒描述現場氣氛輕鬆熱絡，笑聲不斷。

《路透》報導，28日出席的科技巨頭陣容華麗，包括亞馬遜創辦人貝佐斯、蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、超微半導體執行長蘇姿丰、Salesforce執行長班紐夫及Alphabet總裁波拉特。其中黃仁勳與蘇姿丰皆出身台灣，如今成為引領AI時代的關鍵人物。

查爾斯點出新創困境 黃仁勳：需建立創投生態系

查爾斯在會談中點出大學研究衍生新創企業的普遍困境，直言這類公司往往在起步階段最為艱難，「他們很容易就落入那個可怕的『死亡谷』。」黃仁勳對此表示，AI與量子機器人等領域蘊藏龐大機遇，但關鍵在於「打造一個充滿活力的創投生態系和新創文化」。

查爾斯隨後打趣稱，現場都是「拼個你死我活的競爭對手」，頓時引來一陣笑聲。黃仁勳則妙語回應，「不至於鬧出人命。」查爾斯追問，「真的嗎？」再度令眾人失笑。

貝佐斯憶創業碰壁 查爾斯：他們一定後悔極了

貝佐斯也分享當年白手起家的辛酸，他回憶1995年創立亞馬遜時，為了湊齊100萬美元四處奔走，每次只能募到5萬美元，前後還有40名投資人拒絕他。查爾斯笑道，「那40個人現在一定後悔莫及」，更將他們比作當初拒絕出版《哈利波特》的出版商。

310億英鎊大單敲定 科技巨頭承諾投資英國

這場會面早在美國總統川普去年9月訪英時便敲定，微軟、輝達、Google及OpenAI等科技巨頭承諾，未來幾年內將向英國投資310億英鎊（約1.3兆台幣），用於AI、量子運算及民用核能等領域。