WSJ：川普下令幕僚準備「長期封鎖伊朗」　逼迫放棄核計畫





▲ 川普傳出有意進一步對伊朗經濟施壓。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普據報已下令幕僚研擬對伊朗實施長期封鎖的方案，《華爾街日報》28日引述美國官員報導，此舉旨在透過切斷伊朗港口的進出船運，持續壓縮其石油出口與外匯收入，逼迫德黑蘭在核武問題上讓步。

報導指出，川普在近日多場會議中決定持續加強對伊朗經濟施壓，包括27日在白宮戰情室召開的討論。他評估認為，恢復對伊朗轟炸或直接退出衝突的風險比維持封鎖更大，因此選擇透過阻止船隻進出伊朗港口，進一步打擊其經濟與石油出口。

美以聯手攻伊 停火談判無功而返

美以2月28日聯手對伊朗發動攻勢，伊朗隨即對波斯灣地區多處美方目標發動反擊。巴基斯坦從中斡旋，促成雙方於4月8日宣布停火，並於11至12日在伊斯蘭馬巴德舉行談判，但協商無疾而終。川普事後表示，停火期限已應巴基斯坦要求延長，並等待德黑蘭提出新方案。

但川普27日明確表示，難以接受伊朗提議先聚焦重開荷莫茲海峽，核武問題留待後續再談的方案。伊朗目前持續封鎖荷莫茲海峽，美方則封鎖伊朗港口，衝突陷入僵局。

封鎖延長消息曝光 國際油價應聲狂漲

川普有意延長封鎖的消息一出，國際油價應聲上漲。截至29日亞洲早盤，布蘭特原油6月期貨每桶報111.78美元，連續第8個交易日走升；美國西德州中級原油（WTI）6月期貨突破每桶100美元大關，報100.50美元，漲幅0.57%。海通期貨分析師楊安（Yang A）指出，「若川普準備延長封鎖，供應吃緊情況將進一步惡化，持續推高油價。」

荷莫茲海峽是全球約20%原油及液化天然氣輸送要道，航運中斷已導致全球庫存持續下滑。美國石油學會（API）最新數據顯示，截至24日當周，美國原油庫存減少約179萬桶，汽油庫存大幅下降847萬桶，餾分油庫存也縮水260萬桶。