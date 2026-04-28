　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿聯酋拋震撼彈！宣布5月1日起「退出OPEC」

▲▼阿拉伯聯合大公國（UAE,阿聯,阿聯酋）杜拜（Dubai）街景 。（圖／VCG）

▲阿拉伯聯合大公國宣布退出OPEC 。（圖／VCG）

記者許力方／綜合報導

阿拉伯聯合大公國宣布，將於5月1日正式退出石油輸出國組織（OPEC），成為近年少數離開該組織的主要產油國。此舉被視為對石油出口國集團的一次重大打擊，也直接削弱其事實領導者沙烏地阿拉伯的影響力。

不滿配額限制　轉向自主能源布局

阿聯酋透過國營通訊社發表聲明指出，退出決定是基於國家長期經濟與能源戰略，尤其是在擴大石油產能與投資方面，希望擁有更高自主性。事實上，阿聯近年持續推動能源產能擴張，但多次要求調高配額未果，與組織整體限產策略出現落差，最終選擇退出。

核心產油國出走　OPEC調控能力受考驗

OPEC成立於1960年，由多個主要產油國組成，長期透過協調產量左右國際油價。目前成員國約占全球石油產量三成以上，並掌握近八成已探明儲量，在國際能源市場具有關鍵地位。

阿聯酋於1967年加入，如今選擇離開，將對組織內部凝聚力帶來衝擊。瑞斯塔（Rystad）能源分析師李昂（Jorge Leon）表示，阿聯酋與沙烏地阿拉伯同為OPEC內少數真正擁有大量閒置產能的國家，而這種產能彈性正是OPEC用來調節供給、影響油價的核心工具，隨著阿聯酋退出，該組織在市場中的調控能力勢必下降。

荷莫茲變數掩短期衝擊　長期油價波動恐加劇

他指出，短期內，由於荷莫茲海峽持續受阻，供應中斷的影響可能掩蓋這項決策的立即後果。但從長遠來看，一個少了阿聯的OPEC將在結構上更加脆弱。脫離組織後，阿聯不僅有意願，也有能力擴大產量，這將進一步削弱沙烏地阿拉伯作為全球石油市場「穩定器」的角色，並使油價波動風險上升。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不只王俐人！SWAG還邀過5位名人　直播火車便當脫內褲
親姊過世存款要本人提領！印男「挖出遺骸」抱到銀行大廳
快訊／媽出門接哥　新北3歲童「獨自在家」突墜15樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

親姊過世存款要本人提領！印男無奈「挖出遺骸」抱到銀行大廳

阿聯酋拋震撼彈！宣布5月1日起「退出OPEC」

1週狂增57例！日本麻疹疫情創10年次高　5月黃金週恐加速擴散

度假慘死！男看表演「眼鏡蛇鑽褲管」　當場被咬中毒亡

醉漢伸鹹豬手摸人妻！　人夫一看暴怒「一拳KO」影片瘋傳

逆轉！韓前第一夫人金建希「二審改判4年」　炒股又收香奈兒包

1原因「難認定殺人罪」！京都男童案陷膠著　冷血繼父恐輕判3年

俄鋼鐵大亨「159億超級遊艇」成功穿越荷莫茲！

一家4口「飯後吃西瓜」12hrs內全丟命！　專家：1動作加速細菌繁殖

外國女遊客「輪流脫褲」嗨露私密處！　搭泰國嘟嘟車脫序畫面曝

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

親姊過世存款要本人提領！印男無奈「挖出遺骸」抱到銀行大廳

阿聯酋拋震撼彈！宣布5月1日起「退出OPEC」

1週狂增57例！日本麻疹疫情創10年次高　5月黃金週恐加速擴散

度假慘死！男看表演「眼鏡蛇鑽褲管」　當場被咬中毒亡

醉漢伸鹹豬手摸人妻！　人夫一看暴怒「一拳KO」影片瘋傳

逆轉！韓前第一夫人金建希「二審改判4年」　炒股又收香奈兒包

1原因「難認定殺人罪」！京都男童案陷膠著　冷血繼父恐輕判3年

俄鋼鐵大亨「159億超級遊艇」成功穿越荷莫茲！

一家4口「飯後吃西瓜」12hrs內全丟命！　專家：1動作加速細菌繁殖

外國女遊客「輪流脫褲」嗨露私密處！　搭泰國嘟嘟車脫序畫面曝

OpenAI預期未達標！台指期夜盤下挫210點　美股也被拖累

潘宇謙動刀卻「肌肉萎縮4成」！　體內裝3螺絲崩潰吐心聲

拍霸凌戲怕留下陰影！導演「安排諮商」　防觀眾入戲網暴小演員

「車界女神」李冠儀卸《夢想街》主持棒！　告別8年時光曝下一步

A-Lin搶當金曲主持人！　鬆口「最新接洽進度」：怕台下不敢聽而已

優霸盃苦戰5點惜敗印尼女團　中華女團仍以分組第二晉8強

《寶可夢風／波》有望成最大規模？　內幕驚爆預告全「同一島」

《穿著Prada的惡魔2》時尚全面升級　艾蜜莉造型「玩得最瘋」

備戰名古屋亞運決選！「國民女友」羅嘉翎全大運當菜鳥、67公斤及摘金

李東洺擺脫「自己把自己投倒」　戴培峰引導成回穩關鍵

曾沛慈突喊：我的祖籍泉州　介紹烏龍茶掀論戰

國際熱門新聞

一家4口「飯後吃西瓜」　12小時內全丟命

泰擬縮減免簽國　台人觀光受影響

道瓊收黑、標普創新高　台積電ADR漲0.62％

阿聯酋震撼宣布5／1起退出OPEC

德總理罕見砲轟　「整個美國被伊朗羞辱」

醉漢摸人妻　他暴怒「一拳KO」影片瘋傳

男看表演「眼鏡蛇鑽褲管」　當場中毒亡

「正妹吐奶咖啡」鹹濕吸客　大阪酒吧遭百萬網友批太低俗

手術室竟沒醫師！2寶媽昏迷3個月淪植物人

消息人士：美伊分歧沒外界想像巨大　幕後外交進行中

NASA計畫2033年「殖民月球」！

泰嘟嘟車「多女脫褲露下體」畫面曝

美軍封鎖！　「載千萬桶石油」油輪掉頭

中國男在日本「猥褻、性侵」14老翁！

更多熱門

相關新聞

從金融中立走向武力護航戰略轉向　阿聯大公國推動保護荷姆茲海峽意義

從金融中立走向武力護航戰略轉向　阿聯大公國推動保護荷姆茲海峽意義

阿拉伯聯合大公國位於荷姆茲海峽對岸，長期以金融與貿易樞紐自居，在中東地緣政治中維持相對靈活的外交策略。近期局勢變化顯示，當安全威脅直接進入國境內部，原本建立在經濟利益上的中立政策迅速出現轉折。美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗以飛彈與無人機進行報復，攻擊波及阿拉伯聯合大公國境內機場與觀光設施，這種衝擊使政策方向出現明顯變化。

巴林籲聯合國「授權動武」護航荷莫茲海峽

巴林籲聯合國「授權動武」護航荷莫茲海峽

伊朗狂轟鄰國釀反效果！　阿聯：準備好加入美國為首行動

伊朗狂轟鄰國釀反效果！　阿聯：準備好加入美國為首行動

中國製無人機「在伊朗被擊落」！

中國製無人機「在伊朗被擊落」！

阿聯出手　禁伊朗人「杜拜入境轉機」

阿聯出手　禁伊朗人「杜拜入境轉機」

關鍵字：

OPEC阿聯酋阿拉伯聯合大公國

讀者迴響

熱門新聞

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

她罹大腸癌沒血便沒變瘦　醫揭「唯一症狀」

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

國民黨老將宣布脫黨參選

亞洲首富千金招待蕾哈娜

快訊／阿Sa結婚了！　閃嫁小10歲教練男友

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

王子、粿粿求不公開判決　范姜反對結局將揭

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

台南28歲女警遭輾斃！檢警相驗　男友無助蹲地

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面