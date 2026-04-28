阿聯酋拋震撼彈！宣布5月1日起「退出OPEC」

▲阿拉伯聯合大公國宣布退出OPEC 。（圖／VCG）



記者許力方／綜合報導

阿拉伯聯合大公國宣布，將於5月1日正式退出石油輸出國組織（OPEC），成為近年少數離開該組織的主要產油國。此舉被視為對石油出口國集團的一次重大打擊，也直接削弱其事實領導者沙烏地阿拉伯的影響力。

不滿配額限制 轉向自主能源布局

阿聯酋透過國營通訊社發表聲明指出，退出決定是基於國家長期經濟與能源戰略，尤其是在擴大石油產能與投資方面，希望擁有更高自主性。事實上，阿聯近年持續推動能源產能擴張，但多次要求調高配額未果，與組織整體限產策略出現落差，最終選擇退出。

核心產油國出走 OPEC調控能力受考驗

OPEC成立於1960年，由多個主要產油國組成，長期透過協調產量左右國際油價。目前成員國約占全球石油產量三成以上，並掌握近八成已探明儲量，在國際能源市場具有關鍵地位。

阿聯酋於1967年加入，如今選擇離開，將對組織內部凝聚力帶來衝擊。瑞斯塔（Rystad）能源分析師李昂（Jorge Leon）表示，阿聯酋與沙烏地阿拉伯同為OPEC內少數真正擁有大量閒置產能的國家，而這種產能彈性正是OPEC用來調節供給、影響油價的核心工具，隨著阿聯酋退出，該組織在市場中的調控能力勢必下降。

荷莫茲變數掩短期衝擊 長期油價波動恐加劇



他指出，短期內，由於荷莫茲海峽持續受阻，供應中斷的影響可能掩蓋這項決策的立即後果。但從長遠來看，一個少了阿聯的OPEC將在結構上更加脆弱。脫離組織後，阿聯不僅有意願，也有能力擴大產量，這將進一步削弱沙烏地阿拉伯作為全球石油市場「穩定器」的角色，並使油價波動風險上升。