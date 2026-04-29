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美伊默認不阻攔　俄富豪遊艇穿越荷莫茲海峽

▲俄富豪超級豪華遊艇「Nord號」成功穿越荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲俄富豪超級豪華遊艇「Nord號」成功穿越荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

消息人士指出，俄羅斯億萬富翁摩達雪夫（Alexey Mordashov）名下的超級遊艇「Nord」，近日在杜拜完成維修後，已順利穿越目前仍受美伊衝突影響的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），且過程中未遭伊朗或美國阻攔。

荷莫茲海峽封鎖中　俄富豪億萬遊艇通關

路透社報導，這艘價值逾5億美元（約新台幣159億元）的多層豪華遊艇，於25日通過該戰略水道，但其獲准航行的具體原因不明。自今年2月戰事爆發以來，荷莫茲海峽航行限制已明顯收緊。

消息人士表示，「Nord」懸掛俄羅斯國旗，並依國際海事法沿核准航道航行。由於該船屬於友好國家的民用船隻，而且符合「無害通過」原則，伊朗未予干涉；美方也未提出質疑，因為該船未停靠伊朗港口，與伊朗沒有直接關聯。

在美伊維持脆弱停火之際，這條位於波斯灣入口的關鍵航道每日通行船隻數量大幅下降。目前僅有少數商船通行，遠低於戰前平均每日125至140艘次的水平；美國同時持續對伊朗港口實施封鎖。

俄羅斯長期被視為伊朗重要盟友。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在與巴基斯坦與阿曼調解方會談後，已於27日前往聖彼得堡與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會晤。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，該遊艇通過海峽後，自26日起停留在阿曼沿岸附近，未再進一步航行。

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