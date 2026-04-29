美眾院2027撥款法案過關　編列157億軍援台灣

▲美國眾議院編列了5億美元的軍事融資援助。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦眾議院撥款委員會於當地時間28日，正式表決通過「2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」。儘管該法案在「美國優先」的原則下大幅縮減了整體預算規模，但仍展現出對台灣的強力支持，除了力挺台灣參與國際組織，更編列了5億美元（約台幣157億元）的軍事融資援助。

預算大砍26億美元 堅持「美國優先」議程

根據《中央社》報導，眾院撥款委員會發布的新聞稿指出，這項法案在委員會內部討論後，最終以35票對27票的結果順利過關。法案中規畫2027財政年度的國家安全、國務院及相關計畫總預算為473.2億美元，與2026財政年度相比，大舉削減了26.9億美元（約6%）。委員會對此說明，預算降幅反映了當前推行「美國優先」政策的優先順序。

共和黨議員：這是一份分清敵友的法案

雖然整體預算呈現萎縮，但法案對於美國核心盟友的資金挹注並未手軟。法案內容明確指出，將維持對台灣、以色列、約旦及埃及等盟國的穩固資金支持，同時強化資源以反制中國共產黨、伊朗、古巴與國際販毒集團等敵對勢力。

委員會成員、共和黨籍眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）在會議中直言，這份法案的立場非常鮮明，「如果你是美國的朋友或盟友，這項法案會成為你的後盾；如果你是我們的對手，或是正與對手交好，你絕對不會喜歡這項法案。」

5億美元軍援入袋 強化印太夥伴關係

針對印太區域的戰略佈局，狄亞士巴拉特指出，法案預計撥款18億美元用於加強印太夥伴關係。其中最受關注的項目，即是在「對外軍事融資」（FMF）計畫下，預計對台提供5億美元（約新台幣162億元）的軍事援助，並持續協助台灣擴大參與多邊國際組織。此外，菲律賓與其他太平洋島國夥伴也都在該筆資金的援助名單內。

目前法案雖已在委員會過關，但根據美國立法程序，後續仍須經過眾議院與參議院表決通過一致版本，最後呈交給總統簽署，才能正式生效成為法律。