與美唯一特殊關係？英駐美大使稱「不是英國」　查爾斯訪美超尷尬

▲英王查爾斯三世和英國駐美大使特納（右）27日在華府英國大使館出席花園派對。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國駐美大使特納（Christian Turner）表示，與美國真正擁有「特殊關係」的國家「可能是以色列」而非英國，這番言論似乎在質疑英美關係，且披露時間正值英國國王查爾斯三世赴美展開國是訪問，令唐寧街與王室都陷入尷尬局面。

特殊關係是哪國？英國很尷尬

根據《金融時報》28日率先披露的錄音檔內容，特納向一批訪美英國學生表示，「『特殊關係』是我盡量不說的詞，因為它頗具懷舊色彩而且跟不上時代，背著很多包袱。我認為，大概有一個國家與美國擁有特殊關係，而這個國家可能是以色列。」

CNN指出，新任命大使對於英國政府及王室近期努力修復的「特殊關係」表達質疑，讓唐寧街和查爾斯三世的國是訪問都變得窘迫尷尬。

強調深厚聯繫 歐洲需自強

不過，儘管特納對美英「特殊關係」抱持貶抑態度，卻仍表示「我們之間存在深厚的歷史淵源與親密情誼，尤其在國防與安全領域更是密不可分。」

他也提到，英國與其歐洲鄰國必須「努力重新定義」彼此之間的關係，尤其在國防方面，「歐洲的我們不能只依賴美國的安全保護傘。所以這段關係可以持續下去，如果你願意的話，仍可稱為特殊關係，但我認為它將有所不同。」

▼查爾斯三世本周訪美，與美國總統川普同框。（圖／達志影像／美聯社）



繼續開炮 英相也被捲入

特納接替與已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有所牽連而遭解職的曼德爾森（Peter Mandelson）出任英國駐美大使，據悉這段私下談話就發生在今年2月他剛上任不久後。

在這次私下談話中，特納還說艾普斯坦醜聞「沒有波及任何美國人」令他感到不可思議。相較之下，他的前任者曼德爾森及安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）卻因此身敗名裂，引發了一個「有趣的問題」，那就是英美兩國「問責制度的層級落差」。

特納還說，英國首相施凱爾（Keir Starmer）的政治處境已經「岌岌可危」好幾個月，5月地方選舉後工黨可能撤換領導人。

英國官方回應

對此，英國外交部發言人回應，特納的言論屬於「私下非正式談話」，並非英國政府立場。英國駐華府大使館與特納本人，均未回應CNN的置評要求。