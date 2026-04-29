北韓殘忍槍決孕婦、未成年！　秘密處刑手段曝：鈍器活活砸死

▲非政府組織指出，北韓在疫情期間大幅執行處決。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓人權組織「轉型正義工作小組」（TJWG）28日發布了一份震撼國際的最新報告，詳細揭露北韓在2020年新冠疫情封鎖國境後，境內的死刑執行頻率大幅激增。報告指出，除了用來殺雞儆猴的公開處決外，北韓更涉及秘密處決、槍殺孕婦、用鈍器將人砸死、殺害未成年等多種處刑方式。

報告指出，北韓當局利用疫情爆發、國境封鎖時國際關注度下降的空窗期，大規模鎖定那些觀看南韓影視作品、涉及宗教活動及政治異議者，不僅處決人數暴增，手法更顯殘酷。

韓流成頭號死罪！死刑判決激增250%

轉型正義工作小組指出，數據顯示，北韓於2020年1月底關閉國境後的5年內，死刑執行與宣告案件數較封鎖前翻倍，被判死刑的人數則增加了2倍多。

報告指出，在疫情前，「殺人」是北韓最常見的處刑理由，但在疫情封鎖後，取而代之的是針對「反動思想文化」的極端鎮壓。凡是涉嫌觀看、傳播南韓影視作品（如韓劇、K-pop），或是從事宗教、迷信活動者，遭到處決或判死刑的案件激增了250%。

鈍器擊殺、公開槍決！北韓行刑手段極其殘忍

報告中紀錄了144起已知的處決案件，絕大多數採用槍決。然而，人權組織也揭露了令人髮指的「室內處決」與「隱密處決」，竟有人被目擊遭鐵鎚、鐵棍等鈍器攻擊致死。此外，儘管平壤政府口頭承諾禁止對未成年與孕婦進行死刑，但根據脫北者證詞，仍發生過未成年者遭處決的慘劇。

在地點選擇上，為了達到威嚇目的，北韓當局仍將近75%的死刑定為「公開行刑」，地點從足球場、機場跑道、河岸到礦場廢料堆皆有，強迫大批民眾圍觀。

殺雞儆猴！惹怒金正恩遭槍決的農場經理

報告也提及了震驚各界的案例，包括一名養龜場經理。由於養殖場內幼龜因斷電與飼料短缺而死亡，該名經理在金正恩親自巡視並訓斥官員後，隨即遭槍決身亡，此舉被視為金正恩為了「立榜樣」而進行的極端肅清。