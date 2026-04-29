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川普宣布勝利就能抽身？　美情報曝「伊朗2劇本」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國情報機構正在研究，如果總統川普（Donald Trump）單方面宣布在已持續兩個月的對伊朗戰爭中取得勝利，德黑蘭當局將如何反應？據兩名官員與知情人士透露，這場奪走數千條人命的衝突已成為白宮沉重的政治負擔，情報圈正應政府高層要求，分析川普若試圖從中抽身的潛在影響。

美情報曝「兩套劇本」：伊朗反應大不同

根據《路透社》報導，消息人士指出，情報機構針對川普宣布勝利後的局勢提出了兩套分析劇本。首先，如果川普宣布勝利並開始削減在該地區的兵力，伊朗很可能會將此視為自身的勝利。

其次，如果川普宣布獲勝但仍維持重兵駐紮，伊朗則會將其視為一種「談判手段」，且這種手段未必能導向戰爭結束。

事實上，情報圈早在2月初步轟炸行動後就曾進行類似評估。儘管川普隨時可以重啟軍事行動，但快速降溫雖然能減輕白宮壓力，卻也可能讓伊朗氣焰更盛，使其最終重建核武與飛彈計畫，進而威脅美國在該地區的盟友。

民調創新低　期中選舉恐成共和黨夢魘

白宮官員形容，總統目前面臨要求結束戰爭的國內壓力巨大無比。最新《路透社》與益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，這場戰爭在美國國內極度不受歡迎，僅有26%的受訪者認為軍事行動值得付出這些代價，更有高達75%的民眾認為戰爭並未讓美國變得更安全。

由於共和黨擔心這場衝突會導致今年稍晚的期中選舉慘敗，川普本人也深知他與黨內正付出的政治代價。然而，目前外交途徑依然陷入僵局，川普上週末甚至取消了特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦會見伊朗官員的行程，直言這太浪費時間，並稱伊朗若想談「只要打通電話就行」。

荷莫茲海峽遭封鎖　全球油價飆升成隱憂

除了政治壓力，經濟衝擊也是關鍵因素。自川普宣布停火20天以來，外交努力仍無法讓具備重要經濟地位的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復通航。該水道先前遭德黑蘭當局透過攻擊船隻與佈雷封鎖，導致全球原油運輸受阻，進而推高了能源成本與美國境內的汽油價格。

據了解，伊朗利用目前的停火期間，積極挖出先前被美、以軍隊炸毀掩埋的發射器、無人機與彈藥等物資。

官員坦言，雖然地面入侵伊朗本土的可能性已較幾週前降低，但伊朗破壞貿易的能力仍是其對抗美方的強大籌碼，現在若要重啟全面戰爭，戰術代價將比4月8日停火初期來得更高。

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