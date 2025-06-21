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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長現身反惡罷造勢！　向年輕人喊話：勇敢站出來守護自由的國家

▲▼ 館長出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲館長出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

戰鬥藍今（21日）在台北榮星花園舉辦「北北基反惡罷造勢大會」，藍營多位大咖都出席，其中，網紅館長陳之漢也出席。陳之漢致詞時提到，他希望跟台灣的年輕人喊話，「你不要再看那些東西了，看一些實際的數據跟報告」，希望年輕人勇敢站出來，一起守護法治、自由的國家，若大罷免成功，台灣未來會繼續被掏空，台灣未來會讓人擔憂。

陳之漢致詞時表示，感謝大家今天一起為了台灣的民主自由、法治進步一起來到這邊，大家都是知道他原本是民進黨的「堅定支持者」，2019年的時候民進黨跟他說，給他們4年，讓他們變得更好，不會再為房價而擔憂，會拼經濟、守護寶島臺灣，但是4年過去了，2023年他到總統府提問過去民進黨答應他的事情，民進黨卻拒絕，甚至說他是中共同路人。

「這一年賴清德做了什麼？」陳之漢問，賴清德可能的確做了，讓80％ 的媒體都在打壓反對的人，網路也改變，所有的網紅變成民進黨打手， 9年來民進黨到底做了什麼？他們說「抗中保台」；30萬一坪的房價現在變成一坪一百萬，民進黨做了什麼？「他們抗中保台」；經濟通膨，民進黨做了什麼？「他們做抗中保台」。

▲▼ 館長出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

陳之漢說，所以他很不爽，訂了機票就去大陸，結果大陸根本不是民進黨講的那樣。如果一個公司整天沒有在做事，他總一天會倒閉，9年了都不知道民進黨在做什麼，一場選舉要花多少錢啊！民進黨把所有時間金錢都花在鬥爭、政治上面。

陳之漢提到，台灣有什麼建設？什麼進步？死刑犯殺再多人都可以原諒，全世界都在重返核能，台灣就要非核，台灣的民主跟法治已經倒退到這樣的地步。柯建銘從去年就在立法院不斷提醒大家大罷免、大罷免，他們只是要剷除監督他們立委，而這幾年台灣已經虧損好幾萬個億。

陳之漢最後喊話，今天他到這裡，只希望跟台灣的年輕人喊話，「你不要再看那些東西了，看一些實際的數據跟報告」，希望年輕人勇敢站出來，一起守護法治、自由的國家，若大罷免成功，台灣未來會繼續被掏空，台灣未來會讓人擔憂。呼籲年輕人726早點出門，一起出門、一起投下反對票、一起拯救台灣。


 

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