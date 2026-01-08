　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍最新台中市長內部民調曝光　江啟臣支持度45％勝楊瓊瓔15.5%

▲▼江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）

▲江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市長2026選戰升溫，民進黨早早推出立委何欣純參戰，國民黨卻還在立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的二選一中水深火熱，雖然國民黨中央提出將在本月16日協調，但對於協調方向、內容始終諱莫如深，僅透露會希望以內參民調為整合模式，盡量不走到初選那一步。不過根據一份藍營最新內參民調結果顯示，江啟臣支持度45%，楊瓊瓔15.5%，差距29.5個百分點。

此外，民調中亦顯示，當藍綠陣營人選對比時，若江啟臣對上何欣純，支持度為39.4％比25.8％，都支持1.3％、都不支持或投廢票6.6%、不投票2.1％、無反應24.7％。兩人支持度差距13.6個百分點。

若是由楊瓊瓔對上何欣純，兩人支持度為31.5％對上28.3％，都支持1.4％、都不支持或投廢票10.2%、不投票3.8％、無反應24.9％，兩人差距僅3.2個百分點。而當台中市民被問到江啟臣、楊瓊瓔、何欣純3人誰最有能力擔任台中市長，支持度分別為34.6％、9.1％、21.4%，無反應34.8％。另外，本次也調查選民政黨傾向，民進黨24.1％、國民黨23.8％、民眾黨13.7％、中立選民24.6％。

本次調查由艾普羅民調於民國115年1月5日至6日執行，採用電腦輔助電話訪問（CATI）系統，針對設籍臺中市且年滿 20 歲以上民眾進行訪問；抽樣方法以臺中市住宅電話號碼簿為母體，並採末 2 碼隨機抽樣以涵蓋未登錄電話，確保樣本代表性。最終共完成1,081份有效樣本，在95%信心水準下，整體抽樣誤差約為±3.0個百分點，調查數據已依據臺中市20歲以上人口之性別、年齡、行政區及學歷比例進行加權處理，以符合母體結構。

01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

關鍵字：

國民黨江啟臣楊瓊瓔民調台中2026

