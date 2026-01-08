　
社會 社會焦點 保障人權

惡男闖縣城隍廟「折令旗燒龍頭杖」抽打天公爐　民俗專家說話了

記者林東良／台南報導

台南市縣城隍廟7日凌晨驚傳破壞事件，一名不明男子深夜闖入廟埕，對廟前宗教設施進行破壞，不僅折斷黑令旗，還點火焚燒龍頭杖與令旗牌，並抽打天公爐，脫序行徑引發廟方高度關切，已第一時間報案處理，目前由警方調查偵辦中。

▲台南市縣城隍廟凌晨遭人闖入破壞，廟前儀杖與令旗受損，警方已介入調查。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市縣城隍廟凌晨遭人闖入破壞，廟前儀杖與令旗受損，警方已介入調查。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市縣城隍廟凌晨遭人闖入破壞，廟前儀杖與令旗受損，警方已介入調查。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市縣城隍廟凌晨遭人闖入破壞，廟前儀杖與令旗受損，警方已介入調查。（記者林東良翻攝，下同）

市警五分局證實，北門派出所於7日接獲縣城隍廟報案，指稱廟前儀杖及令旗在深夜時段遭人破壞焚毀。警方獲報後立即派員到場勘查，初步確認現場無人受傷，但多項宗教器物受損。

▲台南市縣城隍廟凌晨遭人闖入破壞，廟前儀杖與令旗受損，警方已介入調查。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市縣城隍廟凌晨遭人闖入破壞，廟前儀杖與令旗受損，警方已介入調查。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市縣城隍廟凌晨遭人闖入破壞，廟前儀杖與令旗受損，警方已介入調查。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市縣城隍廟凌晨遭人闖入破壞，廟前儀杖與令旗受損，警方已介入調查。（記者林東良翻攝，下同）

市警五分局北門派出所所長陳東宏表示，目前已調閱廟宇周邊監視器畫面，並掌握涉案男子作案影像，正全力追查身分與行蹤，後續將依法究辦，釐清其動機與是否涉及其他不法行為。

▲台南市縣城隍廟凌晨遭人闖入破壞，廟前儀杖與令旗受損，警方已介入調查。（記者林東良翻攝，下同）

民俗專家廖大乙指出，道教事有徵兆，疑是廟中五營兵將、黑令旗陰兵陰將，在歲未年初之時，因兵馬糧草不足，才會藉由精神異常之人的脫序行為來突顯此事，引起廟方注意，他建議廟方主事人員可以請示主神，讓五營兵馬及黑旗陰兵陰將都可以獲得充足糧草物資，滿足其需求。

五分局警方也呼籲，宗教場所屬公共信仰空間，任何破壞行為不僅觸法，也傷害民眾情感，若民眾發現可疑人士或異常行為，請立即通報警方，共同維護公共秩序與宗教安寧。

據了解，有30多年歷史的台南縣城隍黑令旗，是城隍爺在陽間執法的法器與權力象徵，代表陰間司法與軍令，用於巡查、抓鬼、驅煞、化解冤案，並在夜巡時由兵將持掌，協助城隍爺處理陰陽兩界事務，執行神界法規，是城隍廟眾神明中具備極高司法與武力權柄的法器。而龍頭拐杖至少50年歷史，主要象徵著崇高權力、尊貴地位、吉祥祝福與驅邪力量，是帝王賞賜的儀仗，也是神明法器，代表福氣、安定與化解邪祟，並具有勸誡、告誡的含義。

01/06 全台詐欺最新數據

相關新聞

大鬧土地公廟亂撒香灰　廖大乙：觸犯天條

大鬧土地公廟亂撒香灰　廖大乙：觸犯天條

台南鎮轅境土地公廟人員，今（12日）清晨發現廟埕滿地香灰，一片狼藉，調閱監視器畫面後，竟發現一名壯碩男子凌晨進入廟內，連續將天公爐香灰灑滿地，該男還一度跪地拜拜，廟方事後報警，並清理兩個多小時才恢復原狀。

天公爐倒插香埋剪刀　辯：不想和神明接觸

天公爐倒插香埋剪刀　辯：不想和神明接觸

詭異！狂男對天公爐「倒插香+埋剪刀+噴口水」

詭異！狂男對天公爐「倒插香+埋剪刀+噴口水」

龍山寺遭「灑汽油點火」！嫌犯黑歷史曝光

龍山寺遭「灑汽油點火」！嫌犯黑歷史曝光

人骨埋東螺媽天公爐　專家揭害人邪術「骨靈催魂法」

人骨埋東螺媽天公爐　專家揭害人邪術「骨靈催魂法」

