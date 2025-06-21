藍委嗆罷團「大造假」被打臉　他嗆：國民黨不面對黨工95%偽造率

▲政治工作者張益贍。（圖／翻攝自張益贍臉書）



實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委洪孟楷昨日發文指控，罷團在全台24件藍委罷免案中的不合格連署書超過13萬份，他直言，這根本是「大罷免大造假」。對此，政治工作者張益贍今（21日）表示，13萬無效連署，大多數是第一階段、第二階段的重複連署，不是偽造文書，他狠酸，國民黨不面對黨工95%偽造率，卻任憑藍委造謠指控。

洪孟楷昨晚在臉書發文直指，24件罷免藍委案的「無效份數」，總計超過13萬份，他認為，這不是大罷免大成功，這是「大罷免大造假」，請司法檢調統一標準，即刻啟動調查，全民一起看著辦不辦，還是會吃案？

針對洪孟楷的指控，張益贍今日在Threads 發文表示，無效連署不是「偽造文書」，而且公民組織的罷團全台連署總數超過120萬份，其中，13萬份的「無效連署」僅占全部連署數量的10%。

張益贍點出，「無效連署」大致還有三種樣態，包括，第一階、第二階重複連署，連署書格式錯誤，以及簽名被地方選委會刁難。張益贍指出，罷團這13萬份無效連署，絕大多數是第一階、第二階段的重複連署。

張益贍說明，第一階段提案只需要該選區1%的選舉人連署，但罷團為求第一階段能一次過關，都繳交超出1%的連署書，也導致第二階段連署書有許多「重複連署」，這部份可能就接近甚至超過10%。

此外，張益贍舉例，在連署書格式錯誤的部分，譬如，花蓮連署書格式只差0.3公分，即使志工努力檢查，應該也有不少錯誤格式連署書沒被查出，但，無論是哪種樣態，張益贍都想請洪孟楷不要造謠抹黑罷團，

張益贍認為，國民黨不面對自己的地方黨部及黨工有「偽造文書」、「亡靈連署」，甚或是「95%偽造率」的問題，將司法責任推給地方黨部黨工及志工，黨主席朱立倫也不願意道歉，負擔政治責任，反而任憑藍委造謠指控公民罷團，真是不齒。