5000人湧進榮星花園！　盧秀燕批賴清德「3鬥」：連黨內都要鬥

▲台中市長盧秀燕出席北北基反惡罷團結大會 。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

戰鬥藍今（21日）在台北榮星花園舉辦「北北基反惡罷造勢大會」，藍營多位大咖都出席，現場也湧進超過5000人。台中市長盧秀燕致詞時提到總統賴清德的3種「鬥」，包含鬥國民黨立委、鬥縣市政府、鬥租屋族，呼籲支持者726一定要出來投「不同意」，阻止賴清德、柯建銘的對人民的政治追殺。

「北北基反惡罷造勢大會」今下午登場，活動一開始主持人帶領大家喊出「726反惡罷，出來投不同意」、「去投不同意、監督更有力」等口號，現場民眾也相當熱情揮旗回應。

盧秀燕一開始致詞時就邀請大家先給最近為了國家人民犧牲奮鬥的立委鼓掌，她說，「今天我不是主角，我是配角，我是他們的支持者」，接著盧秀燕就一一點名台上的立委，包含羅廷瑋、楊瓊瓔、徐巧芯、賴士葆，呼籲大家記得他們的名字，726出來投不同意罷免。

盧秀燕說，4月26日時，在野黨才上街頭抵抗民進黨的無惡不作，今天6月21日又上街頭，就是因為「官逼民反」，因為民進黨天怒人怨。去年5月20日賴清德成為少數當選的總統，當時台灣絕大部分人都沒有把票投給賴清德，媒體報導說就職典禮會是自嗨的場面、非常冷清，當時她還登高一呼說要展現政黨風度要參加就職典禮，給賴一個機會、希望他好好執政、努力為國家服務、為人民服務、照顧人民。

但是不到一年的時間，盧秀燕說，賴清德讓大家非常失望，賴520才就職，7月中就出現起手式了，說大法官要聽他的，否則青鳥會出來，這樣的總統不是照顧人民，而是政治追殺、政治攻擊，他說立委亂砍預算，但根本只是藉口，賴清德只是不想要有人監督他，讓他可以為所欲為。如果有立委做不好，可能可以一兩個罷免他，但是賴清德卻是無差別待遇、就通通罷免。

盧秀燕說，賴清德不只是鬥黨外的人，他連黨內、跟他不同派系的人他也要鬥，賴清德近日把全部縣市的一般性補助款刪掉了27%，因為只要不是他派系的，他全部都刪掉，一般性補助款立委一毛都沒有刪，他竟然把地方政府的錢砍掉，「請問砍掉的錢去哪裡了？徐巧芯說他搞大罷免」，賴清德刪掉一般性補助款，犧牲人民在所不惜。

盧秀燕說，第三波賴清德鬥租屋族，中央從以前到現在都有一個房租補貼，只要是租屋族就可以申請房租補貼，結果他說中央沒錢了，所以把它砍了，賴清德長年用仇恨及報復心面對人民。各位好朋友，726一定要出來阻止民進黨賴清德、柯建銘為所欲為 、胡作非為，一定要出來投不同意票，請大家一定要拉票，讓票票入匭，一起「不同意罷免」。