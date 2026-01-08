記者會都加【無】　顧立雄反擊徐巧芯「不好笑」：必要的進步作法

▲國防部長顧立雄8日到立法院外委會備質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部2026元旦啟用新版機密標示，規定部隊所產制的任何資料、資訊，都要標註機密屬性，嚴謹到文中每段落都要標註，引發基層哀怨，連藍委羅明才讀報告時還誤解其意。對此，國防部長顧立雄今（8日）說，精準核密跟精準標示機密是美軍行之有年做法，而國軍為了跟美軍實質交流、建立共同圖像，要做到基本功，他覺得一點都不好笑，國防部會聽取各方意見，逐步就相關意見來檢討，但他覺得這是必要的進步作法。

顧立雄8日赴立法院外交國防委員會專報「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。國民黨立委徐巧芯指出，國軍本來規定包括LINE訊息都要標【無】，被反彈後下令取消通訊軟體的相關限制，但其他仍保留，所以昨天空軍記者會出現「報告完畢」、「初步調查」後面寫【無】，讓人誤解是沒有調查。她要就教的是，軍方內部資料要怎麼寫是自己的事情，不過像記者會屬公開活動，不可能有機密，如此都要寫【無】嗎？

顧立雄表示，精準核密跟精準標示機密是美軍行之有年做法，國軍為了跟美軍實質交流、建立共同圖像，要做到基本功；美軍的做法在網路上可以找到案例，就是公開資訊標示【U】（為「Unclassified」簡寫，意即「非機密」）， 跟國軍標示【無】一樣，惟美方寫在段落前面。

對於徐巧芯反問美方標示僅是建議，而非強制，顧立雄說，「沒有，沒有，沒有」，美方現在整份文件機密會逐頁、逐段標示機密等級，公開資訊就會標示【U】 ，此做法跟《國家機密保護法》一致。但徐巧芯回應，「不一致」，你是律師耶，《國家機密保護法》是要經過核定，請問經過什麼樣的核定？今天的書報告也走過《國家機密保護法》相關核定程序嗎？顧立雄說，內部有核定程序，對外公開資訊會先進行討論，而作業的人就會評斷到底是機密還是【無】。

不過徐巧芯表示，公開記者會不可能有任何機密，還要每段上寫【無】，讓大家覺得很好笑。顧立雄則說，「我覺得一點都不好笑」，這是對作業人員的要求。徐巧芯聽聞後批，軍官都覺得莫名其妙，「只有你大部長覺得不好笑」，國防部內部文件怎麼寫是國防部的事情，但要思考公開記者會還無這樣的必要，因為讓民眾清楚看懂記者會內容才是最重要。

立法院外交國防委員民進黨籍召委王定宇也說，記者會是否要這樣公開標示，他認為國防部可以審慎考慮，且【無】若會引起錯誤判讀的話，也可以寫【U】，國防部可以做相關研議。顧立雄回應，會聽取各方意見，就逐步相關意見來檢討，但他覺得這是必要的進步作法。

針對新版機密標示，國防部6日發新聞稿表示，「國軍機密資訊精準標示精進作法」是參據美軍及國際友盟國家的精準核密管理作法，並結合我國實際需求及安全考量，以兼顧保護機密資訊，以及適切維持國防透明度之要求。

國防部也強調，針對各級使用網路公務群組，傳遞一般公務資訊，考量各級業依國軍資安規範，不得上傳機密資訊，並完備審認程序，經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除。

▼空軍7日說明失聯飛官辛柏毅的臨時記者會公開資訊。（圖／空軍提供）