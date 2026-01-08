北北基桃僅新北未跟進免費營養午餐　他籲侯友宜：要不要做而已

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北、台中、基隆、高雄等各縣市陸續宣布實施國中小學營養午餐免費政策，僅新北市長侯友宜未跟進，並指出，新北是六都人均預算最少的、今年總預算已經編列，「沒有編列營養午免費這筆預算」。對此，有志參選新北中和議員的張志豪表示，台北市《財劃法》修法後多拿400億，新北卻只增加374億，人均全國最低，蔣萬安用零錢就能送午餐，其他縣市都要排擠其他社會福利預算才能擠出錢來。但高雄台中都跟進，顯示這是「要不要做的問題」，為了孩子的福利，該發就發，不要都推給預算、推給中央。

張志豪質疑，侯市長老是卸責推諉苦孩子，劉和然副市長同意嗎？自己身為三寶爸，面對新北市的學童福利都是最慢最少，尤其侯市長冷冰冰的卸責之詞，令人失望遺憾。營養午餐免費台北市做了，基隆也已跟進，桃園更早就執行了，所以北北基桃，只剩下新北市的孩子，沒有免費營養午餐。



張志豪表示，他在議員任內，多次關注學童福利、營養和健康，然而為什麼台北市可以說喊免費就喊，原來就是傅崐萁在立院主導強硬通行的新版《財劃法》。

張志豪也列出數字，台北市《財劃法》修法後多拿400億，增加到1100億，人均暴增到4.46萬。而隔壁400萬人口的新北市、甚至還有好幾條捷運在蓋，卻只增加374億，總額917億，人均全國最低，才2.26萬，只有台北的一半，而花蓮王人均7.35萬更荒謬。

張志豪指出，換句話說，蔣萬安用零錢就能送午餐，其他縣市都要排擠其他社會福利預算才能擠出錢來。但現在不只北基桃，就連高雄、台中都跟進，顯示照顧學童似乎不是預算的問題，而是「要不要做的問題」，所以侯友宜市長今天說，今年總預算已經編列，「沒有編列營養午免費這筆預算」，對照各縣市都喊跟進，侯市長似乎又在推託。

張志豪質疑，請問侯友宜市長，同樣都是六都，為什麼新北市的孩子的學童福利總是最差，侯市長剩下最後一年任期了，為了孩子的福利，該發就發，該給就給，不要什麼事都推給預算問題，遇到問題就推給中央。

