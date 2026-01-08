早餐盤580元「加荷包蛋要140元」！菜色曝　全場喊盤：180元是極限

▲早午餐價格驚呆原PO。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

在經濟壓力與物價上漲的時代，小資族想存錢越來越困難，一名網友就指出，台北市某間早午餐店，一份簡單的早餐盤，內容物僅有蛋餅、薯餅、培根、生菜等，居然要價580元，且還要再收一成服務費，最驚人的是，一顆荷包蛋居然要140元，原PO直呼價格驚人，引來不少網友共鳴。

菜色曝光全場傻眼 加荷包蛋竟要140元

網友在Threads發文，攤開店家的菜單一看，早餐盤內容物有蛋餅、培根、薯餅、生菜、酪梨醬與番茄醬，售價580元，且需另加一成服務費，等於一頓早午餐接近640元，原PO驚呼「台灣的薪水配上這樣的物價？！」

不只早餐盤價格驚人，網友還發現荷包蛋、炒蛋、蛋捲、煎吐司等單點品項皆要價140元，傻眼直呼「140元是有3顆蛋還是10顆蛋？」「這價格真的吃不下去」、「如果吃滷肉飯，加點滷蛋都可以加14顆滷蛋來吃了」、「就算來3顆荷包蛋也是貴啊」。

▲早餐盤菜色曝光。（圖／店家提供）



其他網友表示，「500元早餐我沒有意見。但是500元這樣的菜色，是資深餐飲人構思出來的？」「580的早餐不是不行，但這盤有夠不用心」、「580應該有包含吃完可以把盤子帶走吧，盤子帶盤子回家」、「在台灣看到450以上的早午餐直接pass，錢留著去國外吃」、「這我最多給180元，頂多加個附餐230元，不能再高了」。

對此，店家表示，「目前還在試營運期間，謝謝大家的支持關注與指教，我們會繼續努力做得更好。」雖然菜單價格被網友嫌貴，但目前一個月內的訂位已全滿。