生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

早餐盤580元「加荷包蛋要140元」！菜色曝　全場喊盤：180元是極限

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲早午餐價格驚呆原PO。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

在經濟壓力與物價上漲的時代，小資族想存錢越來越困難，一名網友就指出，台北市某間早午餐店，一份簡單的早餐盤，內容物僅有蛋餅、薯餅、培根、生菜等，居然要價580元，且還要再收一成服務費，最驚人的是，一顆荷包蛋居然要140元，原PO直呼價格驚人，引來不少網友共鳴。

菜色曝光全場傻眼　加荷包蛋竟要140元

網友在Threads發文，攤開店家的菜單一看，早餐盤內容物有蛋餅、培根、薯餅、生菜、酪梨醬與番茄醬，售價580元，且需另加一成服務費，等於一頓早午餐接近640元，原PO驚呼「台灣的薪水配上這樣的物價？！」

不只早餐盤價格驚人，網友還發現荷包蛋、炒蛋、蛋捲、煎吐司等單點品項皆要價140元，傻眼直呼「140元是有3顆蛋還是10顆蛋？」「這價格真的吃不下去」、「如果吃滷肉飯，加點滷蛋都可以加14顆滷蛋來吃了」、「就算來3顆荷包蛋也是貴啊」。

▲民生早午餐「整天可以吃的經典早餐盤」。（圖／貓下去提供）

▲早餐盤菜色曝光。（圖／店家提供）

其他網友表示，「500元早餐我沒有意見。但是500元這樣的菜色，是資深餐飲人構思出來的？」「580的早餐不是不行，但這盤有夠不用心」、「580應該有包含吃完可以把盤子帶走吧，盤子帶盤子回家」、「在台灣看到450以上的早午餐直接pass，錢留著去國外吃」、「這我最多給180元，頂多加個附餐230元，不能再高了」。

對此，店家表示，「目前還在試營運期間，謝謝大家的支持關注與指教，我們會繼續努力做得更好。」雖然菜單價格被網友嫌貴，但目前一個月內的訂位已全滿。

01/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國
新青安想出租？　資深房仲揭嚴重後果

早午餐台北美食物價上漲高價早餐網友熱議

