台中女「趴引擎蓋1.5km」阻逃慘遭兩度輾壓　車手拒認殺人未遂

記者許權毅／台中報導

台中一名邱婦遭詐騙，親友團出謀圍捕車手，結果女兒柯女奮不顧身，跳趴吳姓車手的轎車引擎蓋，緊抓1.5公里，最後體力不支跌下，還遭吳二度輾壓。吳今日出庭否認殺人未遂，稱原本有踩著煞車，是邱女跟自己爭執，車輛才滑行，僅認傷害。

▲柯女當時抓著吳姓車手轎車，隨車狂奔1.5公里 。（圖／記者許權毅製）



檢警追查，吳姓車手有毒品前科又加入詐騙集團，接收不詳人士指令，擔任車手。期間，該詐團向一名邱婦施詐，導致邱婦轉交130萬餘元（前述400萬）款項。邱婦發現被詐後，7名親友為了討公道，決定以40萬款項誘捕車手。

還原邱婦親友團對抗吳姓車手過程，先在太平區中山路麥當勞企圖誘捕，結果遭吳男發現；眾人騎車追趕，在一處火鍋店前再次攔下吳男，邱婦女兒柯女跳上引擎蓋；吳男駕車右轉進祥順路、欣豐橋，不斷想甩掉柯女；車輛轉進環太東路、豐年公園前，柯女遭二度輾壓。

柯女說，吳男轎車整路都在左右甩，一直喊被告停車，但對方還是加速甩車，「到豐年公園前，他開始停煞、停煞，我沒有力就被甩下去，手原本是抓在引擎蓋最前面的縫隙，我掉下去之後骨盆被輪胎輾過，腹腰部有輪胎的痕跡，我隱約有看到車子倒退，被壓到的地方又重覆被輾過一次，就沒有意識了。」

▲柯女當時趴在引擎蓋上畫面驚悚。（圖／ETtoday資料照）



吳男辯稱，「以為是警察要抓人，看到邱婦女兒趴在引擎蓋上，感覺很害怕，才會駕車逃離，也不知道她趴在那邊要怎麼辦，又很多人追我，只好甩動車輛，想讓邱婦女兒離開。」

檢方認為，吳男不顧邱婦女兒若遭甩落，極可能遭輾壓死亡，又於告訴人遭輾壓後，貿然移動車輛，再次輾壓，有殺人不確定故意甚明，依殺人未遂起訴。

吳男今日出庭抗辯稱，沒有對柯女刻意輾壓，反而有踩煞車，是邱女跳上車跟自己爭執，導致車輛處於D檔時往前滑行，不慎壓到柯女，將柯女壓在保險桿處。

吳男說，邱女也沒有動手把車輛熄火，自己原本有踩著煞車，車子先怠速滑行輾壓，倒車是為了脫離，怎麼會是二度輾壓，僅認傷害，不認為有殺人未遂犯行。

吳男辯護律師認為，吳男事發當下人在車內，聲請勘驗現場監視器畫面；檢方則聲請傳柯女、邱女作證，還原事發過程。法官鄭百易整理爭點，係吳男有無殺人未遂或是傷害犯意，另有柯女受傷過程，也待釐清。