洪孟楷稱罷團二階「大造假」　律師打臉：把活人類比成國民黨的死人

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委洪孟楷昨日在臉書發文直指，24件罷藍委的第二階段連署書，全台不合格數超過13萬份，根本是「大罷免大造假」。對此，律師黃帝穎今（21日）開酸，洪孟楷法盲到把13萬活人，類比成國民黨的大量死人連署，然後要檢調去辦沒有偽造文書的13萬活人，法盲至極，更凸顯罷免的必要性。

洪孟楷昨日在臉書發文表示，罷藍委的第二階段連署書，全台總計違規連署已超過13萬份，這不是大罷免大成功，這是「大罷免大造假」，他請司法檢調統一標準，即刻啟動調查，全民一起看辦不辦？還是會吃案？

不過，律師黃帝穎指出，罷免團體各區平均有逾千份二階連署書無效，最大原因在於，簽過第一階連署書的堅定支持罷免者，又簽了第二階連署書，因此，第二階的部分，依法扣除不算入。

黃帝穎直言，這樣的情況根本不是偽造文書，與國民黨的「大量死人連署」完全不同，但洪孟楷法盲到把13萬活人類比成國民黨的大量死人連署，然後要檢調去辦沒有偽造文書的13萬活人，法盲至極，更凸顯罷免的必要性。

此外，黃帝穎進一步說明，法律上，活人親簽第一階導致再簽第二階被扣除，沒有偽造文書問題，因為仍是本人「有權製作文書」，但「大量死人連署」是抄名冊的偽造文書鐵證，因為死人不會爬起來去簽名，兩者在司法實務上評價完全不同，只有法盲洪孟楷會刻意混淆。