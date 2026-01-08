　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

有無設少子女化辦公室掀議論　衛福部：快審預算才是民眾之福

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會記者會回應輿情。圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部長石崇良7日在立法院答詢時，直言衛福部確實沒有成立少子女化對策辦公室，遭民眾黨團總召黃國昌批「公開打臉行政院」。衛福部次長呂建德今（8日）在院會後記者會說，2017年陳時中部長成立直屬部長室的少子女化對策辦公室，接著2018年升級為少子女化對策計畫，從2018年到2025年，衛福部總共編列5931億；他呼籲，有部分委員執意拘泥在名詞上，他尊重，但比較重要的是應該趕快讓預算付委審查，才是民眾之福。

關於近期針對少子女化對策辦公室設立與否的爭論，李慧芝說，衛福部長石崇良在備詢時可能因為沒有足夠時間解說，事後有補充，是一個任務編組性質的辦公室。

李慧芝指出，衛福部2017年在立法院專案報告中，有提到衛福部的少子女化對策辦公室運作的狀況，還有政策目標達成進度，昨天羅智強委員質詢時，也有拿出這份報告，代表立法院是知道少子女化辦公室運作的狀況。

接著衛福部次長呂建德說明，衛福部在2017年時，時任衛福部長的陳時中鑒於少子女化比較嚴重，所以成立一個跨司署的臨時編組，也就是所謂的少子女化對策辦公室，直屬於部長室。

▲▼衛福部次長呂建德。（圖／翻攝行政院YT）

▲衛福部次長呂建德說明「少子女化辦公室」是任務編組性質，外界大可不必拘泥在名詞上面。（圖／翻攝行政院YT）

呂建德表示，因為只是一個暫時性的任務編組，並沒有相關的編制，「這是名詞解釋，你可以說是廣義或狹義的問題」，但在隔年2018年，馬上就請時任政委的林萬億推出「少子女化對策計畫」。

呂建德提到，從2018年到2025年，衛福部總共編列5931億，包括四個部分：第一，幼兒全面照顧，衛福部1473億、教育部3477億發放育兒津貼及托育補助；第二，衛福部負責的優化兒童醫療，共編列370億；第三，友善生養，也就是大家非常關心的租金補貼，內政部編列432億；第四，友善家庭職場，勞動部編列177億。

「到現在，總共編列5931億，這是政府為了解決少子女化所推動的。」呂建德說，比較重要的還是要回歸到實質作為，也尊重有部分委員執意拘泥在名詞上，但他還是要呼籲，最重要的是「少子女化對策計畫」，已經經過行政院核定，在2026年已經提出、送到立法院，「比較重要的應該是趕快坐下來付委審查，趕快實實在在做事，不要拘泥在名詞上，才是民眾之福」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳昭姿嗆林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲定的不是兩年條款

綠營高雄市長初選封關民調曝光！賴瑞隆各項指標居冠

挺代理孕母陳昭姿嗆是15條不是9條　林淑芬酸：15條有比較好聽？

快訊／高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

中共為何日前要舉行軍演？　黃重諺解析：訴諸民族主義做內部鞏固

第一線官兵交戰規則　黃重諺：領海領空越雷池一步就是7天後回家

營養午餐3年前就免費　北中高跟進！張善政：樂見大家往同方向走

經費高達14億！是否跟進營養午餐免費...黃偉哲認了：有壓力

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

陳昭姿嗆林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲定的不是兩年條款

綠營高雄市長初選封關民調曝光！賴瑞隆各項指標居冠

挺代理孕母陳昭姿嗆是15條不是9條　林淑芬酸：15條有比較好聽？

快訊／高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

中共為何日前要舉行軍演？　黃重諺解析：訴諸民族主義做內部鞏固

第一線官兵交戰規則　黃重諺：領海領空越雷池一步就是7天後回家

營養午餐3年前就免費　北中高跟進！張善政：樂見大家往同方向走

經費高達14億！是否跟進營養午餐免費...黃偉哲認了：有壓力

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

「台海和平重要」李顯龍：不只影響美中　更衝擊區域全球

擁抱數位落實普惠金融　玉山銀行打造「網路投保、行動遠距投保、智能輔助」三大數位保險服務

台東馬偕推動學童預防醫學有成　血脂篩檢計畫獲國家品質標章

梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

檀健次緋聞案外案！男星控劉一諾造謠曬判決書　她反擊：歡迎制裁我

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

政治熱門新聞

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿陳昭姿沒辭？　林國成：「考試不及格的要留任」這什麼邏輯？

F-16V失事飛官去哪了？漂移軌跡圖曝光

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

疑拍到F-16火光墜海　張延廷揭原因

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

飛官揭空間迷向瞬間：大腦以為在旋轉

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

賴清德：對任何一個被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲

更多熱門

相關新聞

卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

115年度中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰今（8日）呼籲朝野理性合作，盡快完成總預算的審議，讓政府得以持續推動施政。對此，國民黨立委許宇甄指出，總預算之所以卡關，根本原因不是「國會不審」，而是行政院帶頭違法，不肯依照已三讀通過、並經總統公布的法律編列法定支出，卻又要求立法院替它背書違法的預算。立法院身為立法機關，職責是監督政府依法行政，怎麼可能陪行政院一起審一份明知違法、明知缺項的總預算？

總預算卡關國防部衝擊最大　卓榮泰：影響個裝籌措、F-16後勤維護

總預算卡關國防部衝擊最大　卓榮泰：影響個裝籌措、F-16後勤維護

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

喊話立法院儘速審總預算　卓榮泰：寒冬中給國家一絲溫暖

民進黨民調／過半國人不滿國會表現　66.9%盼先審預算、非彈劾總統

民進黨民調／過半國人不滿國會表現　66.9%盼先審預算、非彈劾總統

少子女化辦公室爭議　石崇良下午改口「有任務編組」

少子女化辦公室爭議　石崇良下午改口「有任務編組」

關鍵字：

少子女化辦公室衛福部總預算

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面