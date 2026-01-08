有無設少子女化辦公室掀議論　衛福部：快審預算才是民眾之福

▲行政院會記者會回應輿情。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

衛福部長石崇良7日在立法院答詢時，直言衛福部確實沒有成立少子女化對策辦公室，遭民眾黨團總召黃國昌批「公開打臉行政院」。衛福部次長呂建德今（8日）在院會後記者會說，2017年陳時中部長成立直屬部長室的少子女化對策辦公室，接著2018年升級為少子女化對策計畫，從2018年到2025年，衛福部總共編列5931億；他呼籲，有部分委員執意拘泥在名詞上，他尊重，但比較重要的是應該趕快讓預算付委審查，才是民眾之福。

關於近期針對少子女化對策辦公室設立與否的爭論，李慧芝說，衛福部長石崇良在備詢時可能因為沒有足夠時間解說，事後有補充，是一個任務編組性質的辦公室。

李慧芝指出，衛福部2017年在立法院專案報告中，有提到衛福部的少子女化對策辦公室運作的狀況，還有政策目標達成進度，昨天羅智強委員質詢時，也有拿出這份報告，代表立法院是知道少子女化辦公室運作的狀況。

接著衛福部次長呂建德說明，衛福部在2017年時，時任衛福部長的陳時中鑒於少子女化比較嚴重，所以成立一個跨司署的臨時編組，也就是所謂的少子女化對策辦公室，直屬於部長室。

▲衛福部次長呂建德說明「少子女化辦公室」是任務編組性質，外界大可不必拘泥在名詞上面。（圖／翻攝行政院YT）

呂建德表示，因為只是一個暫時性的任務編組，並沒有相關的編制，「這是名詞解釋，你可以說是廣義或狹義的問題」，但在隔年2018年，馬上就請時任政委的林萬億推出「少子女化對策計畫」。

呂建德提到，從2018年到2025年，衛福部總共編列5931億，包括四個部分：第一，幼兒全面照顧，衛福部1473億、教育部3477億發放育兒津貼及托育補助；第二，衛福部負責的優化兒童醫療，共編列370億；第三，友善生養，也就是大家非常關心的租金補貼，內政部編列432億；第四，友善家庭職場，勞動部編列177億。

「到現在，總共編列5931億，這是政府為了解決少子女化所推動的。」呂建德說，比較重要的還是要回歸到實質作為，也尊重有部分委員執意拘泥在名詞上，但他還是要呼籲，最重要的是「少子女化對策計畫」，已經經過行政院核定，在2026年已經提出、送到立法院，「比較重要的應該是趕快坐下來付委審查，趕快實實在在做事，不要拘泥在名詞上，才是民眾之福」。