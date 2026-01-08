高雄公立國中小營養午餐免費　綠營4市長參選人全喊聲支持！

▲圖為高雄市營養午餐。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市原本以「使用者付費」為由，不跟進國中小營養午餐免費，但高雄市長陳其邁今（8）日宣布，全市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。對此，綠營市長初選高雄4戰將也全發聲喊支持。

對於陳其邁今日宣布高雄國中小營養午餐免費，邱議瑩率先表示，她全力支持陳其邁市長推動高雄市國中小營養午餐免費政策，讓每一位孩子都能在學校安心用餐、健康成長。她並強調，除了免收費，更要同步為孩子嚴格把關食安與營養均衡，讓家長放心、孩子安心。

▲陳其邁今日宣布高雄公立國中小營養午餐免費，綠營4戰將許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺（由左至右）全發聲喊支持。（圖／記者賴文萱翻攝）

林岱樺也發聲表示，對此政策全力支持，並強調未來若由她擔任高雄市長，將在既有政策基礎上再加碼，讓高雄的孩子「吃得更好、長得更壯、學得更強」。同時也提出加碼方案，包含讓孩子「天天有牛乳，補鈣顧健康」、「幼兒體適能，課程有補助」、「班班有外師，城鄉無差距」為目標。

賴瑞隆對此則說，支持陳其邁市長照顧學童營養午餐的政策；更要透過「幸福首都工程」幫三明治世代減輕生育與照顧長輩的壓力。他會全力以赴，打造台灣最友善的幸福首都，讓高雄成為年輕人最喜愛的城市。

許智傑回應表示，今天看到其邁市長宣布這項大禮，他非常支持，昨天他才提出「營養午餐加碼至20元」的政策，現在市府推動全面免費，智傑未來如果接棒，一定會在免費的基礎上，採購最好的在地食材、增加菜色多樣性，讓高雄的營養午餐成為全台灣的標竿！