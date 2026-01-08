台東財力與台北同級　行政院：財力級次落差大是倉促修財劃法結果

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君率閣員召開行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

新版《財政收支劃分法》今年上路，行政院主計總處依公式調整各縣市財力級次，台東、新竹縣市一口氣提升到與台北市並列的第一級，引發質疑。對此，行政院發言人李慧芝說，之所以落差這麼大，是因新版《財劃法》導致統籌分配稅款極度不均衡，導致縣市的落差很大，這就是倉促修法的結果，所以再次呼籲要審議院版的財劃法。

主計總處公務預算處長許永議說明，財政均衡補助的部分是編列321億，是編列在一般性補助款裡面，列為新興計畫，這是第一次的編列。因為財劃法修正後，造成縣市之間嚴重的分配不均，這是行政院規劃保障財源，包括統籌稅款、計畫型補助款、一般性補助款財源不低於114年度。

至於近期發生的財力級次爭議，許永議指出，財力級次是依照公式計算，依照最近三年度自有財源的平均值，依序分為五級，每三年檢討一次。自有財源是按照地方政府的稅入，扣掉補助款的部分，因為財劃法修法後中央釋出4165億，所以各地方財源是大幅增加，因為分配不均也造成縣市之間財力結構的變化。

許永議表示，這次在稅入的部分也要算進去財劃法的修法影響數額，就是按照近三年度稅入的自有財源除近三年度歲出的決算數，算出來的數額，純粹就是數值和公式的計算。

許永議說，最近發生台東縣財力級次從第五級變成第一級，因為台東縣原本的自有財源算出來是36%，在整個排名是第20名；但若新版財劃法分配下去後，因此可增加137億，成長幅度達到220%，算出來自有財源比率從36%增加到104%。也就是他的自有財源高於歲出了，在台灣整個縣市的排名是第4名，所以就升為第一級。

其他縣市政府的狀況部分，許永議說明，在新版財劃法下，新竹市算出來可增加213億，增幅達到257%，所以也是升為第一級；新竹縣也增加182億，成長幅度達到267%，也升到第一級。

下降的部分，基隆市財劃法影響是增加80億，但因成長幅度137%低於全國平均達到171%，因此財力級次是下降的。台南市部分，增加159億，但成長率是全國最低、只有50%，因此財力級次由第三級降為第五級。

許永議強調，這純粹是按照稅入歲出的數值計算，這次中央政府總預算或是地方政府預算以及財政部的統籌稅款，都是按照新版的財劃法編列分配，財力級次也是按照這樣的數字計算。

行政院發言人李慧芝說，之所以落差這麼大，就是因為統籌分配稅款極度不均衡，像是台北市今年會達到1160億，去年將近700億而已，大幅增加很多。同樣的，台東也是統籌稅款大幅增加，可是有些縣市的落差很大，這就是倉促修法的結果，所以再次呼籲要審議院版的財劃法。