沈伯洋反對代孕：大家都知道我孩子是收養的　愛才是家庭基石不是基因

記者詹詠淇／台北報導

立院衛環委員會民進黨召委劉建國變更委員會議程，將今（8日）議程排入《人工生殖法》修法草案，其中包含民眾黨立委陳昭姿心心念念納入代理孕母的章節，引發綠營內部反彈。收養女兒「麻糬」的民進黨立委沈伯洋表示，他們一家三口沒有血緣，但完全不影響彼此相愛，血緣早已不是定義家庭的唯一標準，不要緊抓著血緣不放，代孕衝擊的是身體自主權。犧牲弱勢者的自主權，放大血緣的想像，並且邊緣化既有需要幫助的小孩嗎？怎麼想都是不合理。

和太太收養女兒「麻糬」的沈伯洋表示，自己由衷認為，代孕制度不僅僅在國外問題重重，它在台灣更不合適。「大家都知道我的孩子是收養的。我常說，我們家一家三口彼此都沒有血緣關係，但這完全不妨礙我們彼此相愛」。

沈伯洋認為，愛才是家庭的基石，不是基因。在收養的過程中，會要經歷過說服長輩的過程。當代孕變成選項，社會對血緣的執念會被進一步放大。許多長輩可能會認為，「既然有錢就能解決，為什麼不找代孕生一個「自己的」？」

沈伯洋直言，這種壓力，會變成婚姻中沉重的枷鎖，讓更多人對婚姻感到卻步；更讓人難過的是，當法律過度執著於血緣的想像，那些正靜靜等待著被愛的孩子，反而減少了被看見的機會。

沈伯洋強調，血緣早已不是定義家庭的唯一標準，修法把血緣這個緊箍咒弄得更緊，對台灣社會沒有好處。不要緊抓著血緣不放，拜託。代孕衝擊的是身體自主權，而代孕根本的邏輯是「外包血緣的維持」。

沈伯洋質疑，法律有必要創造一個制度，犧牲弱勢者的自主權，放大血緣的想像，並且邊緣化既有需要幫助的小孩嗎？怎麼想都是不合理。

沈伯洋也提到，他跟他阿嬤沒有血緣，跟現在的媽媽也沒有血緣，跟女兒也沒有血緣。「血緣的想像在我身上不存在，也沒有讓我變得不幸福，也沒有讓我變成一個不好的人」，他也自嘲，「不過藍白覺得我很爛啦」。

沈伯洋認為，拿掉這個想像，代孕必要性就變很低了，很明顯一般的人工生殖就足夠了。