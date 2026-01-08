　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋反對代孕：大家都知道我孩子是收養的　愛才是家庭基石不是基因

▲▼民進黨團記者會，黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團立委沈伯洋。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院衛環委員會民進黨召委劉建國變更委員會議程，將今（8日）議程排入《人工生殖法》修法草案，其中包含民眾黨立委陳昭姿心心念念納入代理孕母的章節，引發綠營內部反彈。收養女兒「麻糬」的民進黨立委沈伯洋表示，他們一家三口沒有血緣，但完全不影響彼此相愛，血緣早已不是定義家庭的唯一標準，不要緊抓著血緣不放，代孕衝擊的是身體自主權。犧牲弱勢者的自主權，放大血緣的想像，並且邊緣化既有需要幫助的小孩嗎？怎麼想都是不合理。

和太太收養女兒「麻糬」的沈伯洋表示，自己由衷認為，代孕制度不僅僅在國外問題重重，它在台灣更不合適。「大家都知道我的孩子是收養的。我常說，我們家一家三口彼此都沒有血緣關係，但這完全不妨礙我們彼此相愛」。

沈伯洋認為，愛才是家庭的基石，不是基因。在收養的過程中，會要經歷過說服長輩的過程。當代孕變成選項，社會對血緣的執念會被進一步放大。許多長輩可能會認為，「既然有錢就能解決，為什麼不找代孕生一個「自己的」？」

沈伯洋直言，這種壓力，會變成婚姻中沉重的枷鎖，讓更多人對婚姻感到卻步；更讓人難過的是，當法律過度執著於血緣的想像，那些正靜靜等待著被愛的孩子，反而減少了被看見的機會。

沈伯洋強調，血緣早已不是定義家庭的唯一標準，修法把血緣這個緊箍咒弄得更緊，對台灣社會沒有好處。不要緊抓著血緣不放，拜託。代孕衝擊的是身體自主權，而代孕根本的邏輯是「外包血緣的維持」。

沈伯洋質疑，法律有必要創造一個制度，犧牲弱勢者的自主權，放大血緣的想像，並且邊緣化既有需要幫助的小孩嗎？怎麼想都是不合理。

沈伯洋也提到，他跟他阿嬤沒有血緣，跟現在的媽媽也沒有血緣，跟女兒也沒有血緣。「血緣的想像在我身上不存在，也沒有讓我變得不幸福，也沒有讓我變成一個不好的人」，他也自嘲，「不過藍白覺得我很爛啦」。

沈伯洋認為，拿掉這個想像，代孕必要性就變很低了，很明顯一般的人工生殖就足夠了。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款

綠營高雄市長初選封關民調曝光！賴瑞隆各項指標居冠

挺代理孕母陳昭姿嗆是15條不是9條　林淑芬酸：15條有比較好聽？

快訊／高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

中共為何日前要舉行軍演？　黃重諺解析：訴諸民族主義做內部鞏固

第一線官兵交戰規則　黃重諺：領海領空越雷池一步就是7天後回家

營養午餐3年前就免費　北中高跟進！張善政：樂見大家往同方向走

經費高達14億！是否跟進營養午餐免費...黃偉哲認了：有壓力

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款

綠營高雄市長初選封關民調曝光！賴瑞隆各項指標居冠

挺代理孕母陳昭姿嗆是15條不是9條　林淑芬酸：15條有比較好聽？

快訊／高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

中共為何日前要舉行軍演？　黃重諺解析：訴諸民族主義做內部鞏固

第一線官兵交戰規則　黃重諺：領海領空越雷池一步就是7天後回家

營養午餐3年前就免費　北中高跟進！張善政：樂見大家往同方向走

經費高達14億！是否跟進營養午餐免費...黃偉哲認了：有壓力

高雄、台南初選下周生死戰　民進黨下5禁令：9日起禁廣告宣傳與民調

卓榮泰指藍白卡總預算　許宇甄：是要陪政院審一份違法的預算？

「台海和平重要」李顯龍：不只影響美中　更衝擊區域全球

擁抱數位落實普惠金融　玉山銀行打造「網路投保、行動遠距投保、智能輔助」三大數位保險服務

台東馬偕推動學童預防醫學有成　血脂篩檢計畫獲國家品質標章

梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

檀健次緋聞案外案！男星控劉一諾造謠曬判決書　她反擊：歡迎制裁我

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

【中國不讓他進】日本參議員石平抵台　高呼：台灣是獨立國家！

政治熱門新聞

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿陳昭姿沒辭？　林國成：「考試不及格的要留任」這什麼邏輯？

F-16V失事飛官去哪了？漂移軌跡圖曝光

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

疑拍到F-16火光墜海　張延廷揭原因

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」成本編入去年4千萬軍購案

飛官揭空間迷向瞬間：大腦以為在旋轉

顧立雄：估10日完成全數F-16V戰機特檢　防寒衣今年3月前全交貨

F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

賴清德：對任何一個被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲

更多熱門

相關新聞

林淑芬嗆「陳九條」　陳昭姿台下舉牌：正副總統都支持代理孕母

林淑芬嗆「陳九條」　陳昭姿台下舉牌：正副總統都支持代理孕母

立院衛環委員會民進黨召委劉建國變更委員會議程，將今（8日）議程排入《人工生殖法》修法草案，其中包含民眾黨立委陳昭姿心心念念納入代理孕母的章節。民進黨立委林淑芬質疑，攸關代理孕母的法案僅有九條，保障夠嗎？不能潦潦草草就將代理孕母放進來，更稱陳昭姿為「陳九條」。民眾黨立委陳昭姿則在台下舉當年總統賴清德、副總統蕭美琴擔任立委時連署修《人工生殖法》的手舉牌稱「正副總統都支持代孕」。

下令人工生殖法今出委？柯建銘罕見現身衛環委員會　劉建國：照程序

下令人工生殖法今出委？柯建銘罕見現身衛環委員會　劉建國：照程序

不滿陳昭姿沒辭？　林國成：「考試不及格的要留任」這什麼邏輯？

不滿陳昭姿沒辭？　林國成：「考試不及格的要留任」這什麼邏輯？

人工生殖法審查「政院版不碰代孕」　石崇良：僅涉有子宮的生育權

人工生殖法審查「政院版不碰代孕」　石崇良：僅涉有子宮的生育權

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

關鍵字：

代理孕母陳昭姿沈伯洋

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面