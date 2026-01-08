不只林國成「不滿陳昭姿不辭」　麥玉珍也酸：留下來法案就會過？

▲民眾黨立委2年條款將屆，僅立委陳昭姿1人未交回辭職書。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨不分區立委兩年條款期限將屆，黨團立委陸續交回辭職書，7人中僅陳昭姿未繳回，主席黃國昌僅表示，陳昭姿的部分由柯文哲另外處理。民眾黨立委林國成7日表示，「考試不及格的人就要留任」，這什麼邏輯？而另位民眾黨立委麥玉珍其實早在6日就曾表示，法案是否能完成三讀，從來不是取決於任期長短，若「留下來就一定會過」，那未完成的法案，是否只要拉長任期就能自動通過？若因擔心個別法案而拒絕制度，反而才是背離從政初心。

針對「兩年條款」，麥玉珍6日就曾表示，法案是否能完成三讀，從來不是取決於任期長短，而是是否真正把制度走完、願意跨黨派溝通、一次又一次說服不同立場的委員。

麥玉珍表示，自己在兩年任期內完成2項新創法案三讀通過，並非偶然，也不是靠「留下來就一定會過」的簡化想像，而是透過逐條條文溝通、逐一拜會委員、反覆協商爭取，並在國是論壇中向社會持續說明政策必要性，累積共識的結果。

麥玉珍強調，法案的通過不是任何一個人說了算，而是跨黨派制度協商的成果。過程中，民眾黨主席黃國昌多次協助跨黨溝通，國民黨與民眾黨黨團也在「有必要性、對國家有未來」的前提下，依法協商、形成制度共識，2026年1月2日，前主席柯文哲亦親自陪同拜會溝通，展現對制度政治的重視。

麥玉珍說，民主政治本就有不同立場與協商結果，若在充分努力後仍無法取得共識，那是民主制度的正常運作，而非個人去留可以左右，若「留下來就一定會過」，那過去未能完成的法案，是否只要拉長任期就能自動通過？政治運作從來不是如此。

麥玉珍認為，台灣民眾黨一向堅持「制度重於個人、專業重於位置、誠信重於算計」。立法委員依制度輪替，是民主政治的常態；若因擔心個別法案而拒絕制度，反而才是背離從政初心。

麥玉珍強調，自己感謝柯文哲主席給予進入立法院服務的機會，讓她能放下原有工作、全心投入公共事務，並在任期內完成被交付的立法任務。不論是兩年或四年，都是服務；真正重要的，不是個人下一個位置，而是政黨是否具備清楚、可持續的人才培養與政策延續機制。

最後，麥玉珍喊話，社會真正關心的，不是「換誰」，而是政策能否延續、人才是否留下、政黨是否永續發展，呼籲外界給台灣民眾黨一些時間，2026年將提出更清楚、更成熟的整體布局，未來八位卸任委員也將在不同角色、不同領域持續服務社會。

▼麥玉珍。（圖／記者湯興漢攝）

●還想看更多...

►不滿陳昭姿沒辭？ 林國成：「考試不及格的要留任」這什麼邏輯？