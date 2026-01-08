　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

節目喊卡後首現身！阿扁力挺陳亭妃　「若站台就出事關公會做主」

▲民進黨立委陳亭妃推動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，騎遍台南37區行程進入倒數，行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜。（記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委陳亭妃推動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，騎遍台南37區行程進入倒數，行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜。（記者林東良翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁與《鏡電視》合作在網路頻道開設訪談節目，臨時喊卡，陳水扁日前透露，是行政院長桌榮泰下令。陳水扁今（8日）於關廟山西宮「不期而遇」爭取黨內台南市長提名的陳亭妃，更特別送上對聯。陳水扁致詞提到，有人憂心他挺陳亭妃會被關回去，但當年蔡賴之爭，自己還在電視開節目力挺賴清德，蔡英文也沒把他抓回去，「我今天站在陳亭妃旁邊有錯嗎？若真的有代誌，相信關聖帝君會主持公道」。

陳水扁表示，這次陳亭妃要選市長，大人不敢站出來，陳亭妃被放棄、被看不起，沒人敢理，「其實我們也有大人，我們的大人就是主人，就是大家。阿扁一直在鼓勵陳亭妃，我說她一定會做台南第一位女市長，這不是現在才在講，十年前他就這樣說、這樣鼓勵他」。

陳水扁透露，自己對女性尊重，不只支持陳亭妃做台年第一位女市長，也支持蔡英文做台灣第一位女總統，他人在（監獄）裡面寫一篇文章，為什麼要支持蔡英文做第一位女總統的十大理由，拜託各地民主台放送，結果那次在15000通的民調裡，贏兩百多票，支持女性做第一位總統到支持女性做第一位市長，阿扁的理念永遠沒改變。

而對於最近開節目被阻止的風波，陳水扁也提到，有人會替他擔心，說阿扁才剛沒有工作，今天又站在陳亭妃旁邊，接下來不就會被人抓回去？「我要跟大家報告，大家回想一下，如果阿扁今天站在陳亭妃身邊，麥克風拿起來，這樣就要抓回去？」

陳水扁回憶，2019年郭國文要補選立委，在綠到會出汁的第二選舉區，選到「怦怦喘」，那次賴清德剛卸任院長，以院長之尊來幫忙輔選，比他自己選市長還拚，結果呢？民調輸6、7%，最後剩一個禮拜，那種輸的感覺並不好受，如果阿扁不能助選，為何那時黃偉哲市長帶著郭國文候選人來到高雄，拜託阿扁說「死活以為多好打，你沒站出來不行」。

陳水扁坦言，本來想說要站中間沒要理，後來聽到賴清德講一句話，他說「民進黨在這次立委補選剩最後一口氣，就像進到ICU一樣要搶救」，阿扁沒第二句話，輸人不輸陣，站出來錄了15分鐘的影片，全力挺郭國文，最後一週輸7%，投票最後贏在麻豆，贏3000票。阿扁當時就是這樣，阿扁支持郭國文、搶救郭國文是他們拜託，今天不期而遇陳亭妃，這樣就有代誌嗎？這還小條的。

陳水扁透露，同一年蔡英文要競選連任，賴清德挑戰她，黨內初選有競爭不是壞事，不要怕人競爭、只有一個人可以選，所以自己支持賴清德初選，當時還在民視開節目「阿扁出來講」，連續好幾集替挺賴清德到底，當時對他最不爽的一定是蔡英文。

陳水扁指出，但也要感謝，蔡英文總統沒有把阿扁抓回去，給他講好多次，所以阿扁今天站在陳亭妃旁邊，這樣有什麼問題嗎？如果真的有代誌，相信關聖帝君一定會幫他主持公道，對不對？

01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

