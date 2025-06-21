熱氣球失控急墜「孕婦噴飛亡」！她剛答應空中求婚　下秒目睹悲劇

▲熱氣球遇上強風失控急墜，導致一名27歲孕婦喪命。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

巴西發生一起恐怖意外，27歲的納希門托（Gabrielle Nascimento）與男友搭乘熱氣球，並在高空中答應了對方的求婚，2人正沉浸在喜悅之中，卻遇上強風來襲，導致熱氣球失控墜地，她甚至目睹一名孕婦噴飛身亡。

15日清晨5時左右，納西門托與男友展開長達7小時的熱氣球之旅，預計從里約飛往聖保羅的博伊圖瓦（Boituva）。他們抵達集合地點時發現風勢非常強勁，一度質疑是否能夠順利成行，但在業者與駕駛員保證之下，一行共33人仍分乘2顆熱氣球出發了。

納西門托回憶，她剛剛答應求婚時，熱氣球在離地328至492英尺（約100至150公尺）處滑翔，一切感覺都很正常，但很快就因為強風失控加速，並且多次著地，許多人因為碰撞與衝擊力道噴飛，27歲孕婦佩蕾拉（Juliana Pereira）更因此傷重不治。

Um balão caiu em Capela do Alto (SP) e resultou na morte de Juliana Alves Prado Pereira, de 27 anos, natural de Pouso Alegre (MG), nesse domingo (15). A aeronave transportava 35 pessoas.



O piloto foi preso em flagrante por homicídio culposo.



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納西門托目睹隔壁的熱氣球籃子在田野上拖行，導致4個人噴飛。她回憶，意外發生時，每個人都在尖叫，死者佩蕾拉重摔在地，痛苦呻吟，「她很明顯鼻子斷了，不斷流血，而且下巴裂開。她已經失去知覺，衣服也被撕破。」

佩蕾拉被送往當地醫院急救，卻仍宣告不治，其他11名輕傷乘客也被分送不同醫院。納西門托跟男友及大多數乘客設法在第2次著陸時逃出，「我不知道我老公會這樣跟我求婚。一切都很美好，直到它變成一場惡夢。太可怕了，我再也不會坐熱氣球，遑論飛機了。」

死者家屬質疑，業者在不安全的天氣條件下繼續飛行，而熱氣球駕駛員已因涉嫌嚴重過失殺人罪，被當地警方逮捕，並被發現只擁有私人飛行執照。