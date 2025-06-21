　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

熱氣球失控急墜「孕婦噴飛亡」！她剛答應空中求婚　下秒目睹悲劇

▲▼熱氣球失控急墜「孕婦噴飛亡」！她剛答應空中求婚　下秒目睹悲劇。（圖／翻攝X）

▲熱氣球遇上強風失控急墜，導致一名27歲孕婦喪命。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

巴西發生一起恐怖意外，27歲的納希門托（Gabrielle Nascimento）與男友搭乘熱氣球，並在高空中答應了對方的求婚，2人正沉浸在喜悅之中，卻遇上強風來襲，導致熱氣球失控墜地，她甚至目睹一名孕婦噴飛身亡。

15日清晨5時左右，納西門托與男友展開長達7小時的熱氣球之旅，預計從里約飛往聖保羅的博伊圖瓦（Boituva）。他們抵達集合地點時發現風勢非常強勁，一度質疑是否能夠順利成行，但在業者與駕駛員保證之下，一行共33人仍分乘2顆熱氣球出發了。

納西門托回憶，她剛剛答應求婚時，熱氣球在離地328至492英尺（約100至150公尺）處滑翔，一切感覺都很正常，但很快就因為強風失控加速，並且多次著地，許多人因為碰撞與衝擊力道噴飛，27歲孕婦佩蕾拉（Juliana Pereira）更因此傷重不治。

納西門托目睹隔壁的熱氣球籃子在田野上拖行，導致4個人噴飛。她回憶，意外發生時，每個人都在尖叫，死者佩蕾拉重摔在地，痛苦呻吟，「她很明顯鼻子斷了，不斷流血，而且下巴裂開。她已經失去知覺，衣服也被撕破。」

佩蕾拉被送往當地醫院急救，卻仍宣告不治，其他11名輕傷乘客也被分送不同醫院。納西門托跟男友及大多數乘客設法在第2次著陸時逃出，「我不知道我老公會這樣跟我求婚。一切都很美好，直到它變成一場惡夢。太可怕了，我再也不會坐熱氣球，遑論飛機了。」

死者家屬質疑，業者在不安全的天氣條件下繼續飛行，而熱氣球駕駛員已因涉嫌嚴重過失殺人罪，被當地警方逮捕，並被發現只擁有私人飛行執照。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 2 8125 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
77歲男駕駛連環撞！19歲女騎士當場輾斃　驚悚監視器畫面曝
伊朗仍能折磨以色列！　分析師曝「最後籌碼」：沒什麼好失去了
健身教練4點聲明駁性騷陳天仁！　認「發生親密互動」道歉女友
曾與楊千霈爆緋聞！　富三代證實與「泰國千金女友」結婚了
5000人湧進榮星花園！　盧秀燕批賴清德「3鬥」：連黨內都要
快訊／噴辣椒水襲擊李正皓！　21歲男遭聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

濟州航空墜機撞牆爆炸179人慘死　南韓警方針對15人立案究責

伊朗仍能折磨以色列！　分析師曝「最後籌碼」：沒什麼好失去了

熱氣球失控急墜「孕婦噴飛亡」！她剛答應空中求婚　下秒目睹悲劇

以軍突襲伊朗最大核設施！爆炸聲連連　官員證實：導彈穿透防空網

以伊開戰加緊撤離！日本自衛隊派「2架運輸機」待命　稍早120人啟程

伊朗官員點名川普！　只要「打一通電話」就能結束衝突

驚悚瞬間！鐵軌上「蹲馬桶」來不及逃　她遭進站列車夾殺亡

衝突不會結束！以軍示警準備「持久戰」對抗伊朗：我們從不缺飛彈

凍齡！辣媽同框18歲女兒「被誤會是雙胞胎」　真實年紀曝光

不僅川普靠加密貨幣獲利滿滿　19歲幼子進帳11.8億元

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

【阿北暴衝】74歲翁開300萬BMW衝上人行道！撞16車傷1人

劉俊謙突問：你們吃過「愉快動物餅」嗎？

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【這一刻等了12年】女兒戴上電子義肢才3小時 第一件事超催淚

濟州航空墜機撞牆爆炸179人慘死　南韓警方針對15人立案究責

伊朗仍能折磨以色列！　分析師曝「最後籌碼」：沒什麼好失去了

熱氣球失控急墜「孕婦噴飛亡」！她剛答應空中求婚　下秒目睹悲劇

以軍突襲伊朗最大核設施！爆炸聲連連　官員證實：導彈穿透防空網

以伊開戰加緊撤離！日本自衛隊派「2架運輸機」待命　稍早120人啟程

伊朗官員點名川普！　只要「打一通電話」就能結束衝突

驚悚瞬間！鐵軌上「蹲馬桶」來不及逃　她遭進站列車夾殺亡

衝突不會結束！以軍示警準備「持久戰」對抗伊朗：我們從不缺飛彈

凍齡！辣媽同框18歲女兒「被誤會是雙胞胎」　真實年紀曝光

不僅川普靠加密貨幣獲利滿滿　19歲幼子進帳11.8億元

林子偉坦言失誤過多「表現不及格」　盼勿波及家人：球是我在打

白營發言人吳怡萱「要當媽了」　曝已4個月：親身體驗才知辛苦

台中新光三越拆鋼板被爆料坍塌　結構技師急勘查：安全無虞

台南20年石頭火鍋租約到期熄燈　在地估：租金30萬

魔鷹又炸！寫最速18轟超狂紀錄　曾仁和0.2局大崩盤慘丟7分退場

穿百萬和服露臉！大久保麻梨子曝婚姻保鮮秘訣　每天和尪小酌「感情更濃」

健康新寵兒「西芹汁」紅什麼？從排毒到美肌5個功效一次看

77歲吊車駕駛連撞3車！19歲女騎士當場輾斃　驚悚監視器畫面曝

哆啦A夢現身台東市區　熱氣球嘉年華打造拍照新熱點

澎湖海底薰衣草森林「紫珊瑚變一片慘綠」畫面曝　潛水客沒半個

【完全沒有在怕】 #黃國昌 疑公開「偵訊示範音檔」遭北檢他字案調查

國際熱門新聞

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相

美軍大嗑「牛排龍蝦」　網驚：要開打了？

共軍74架軍機擾台！沙國媒體曝可能原因

好市多「神級商品」狂增值1年賺3萬

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

以色列救援船來了　載回2千滯留海外國民

哈佛贏了！　美法官：無限期禁止川普禁令

川普考慮出兵美股震盪　美撤銷技術豁免台積電ADR跌1.87％

快檢測！研究發現：做不到「一動作」　死亡率大增

川普酸：我就是拿不到諾貝爾和平獎

以色列、伊朗凌晨激烈交火

川普鬆口：可能「更快決定」是否出兵

以軍突襲伊朗最大核設施　導彈穿透防空網

更多熱門

相關新聞

土耳其2熱氣球緊急降落　1死31傷

土耳其2熱氣球緊急降落　1死31傷

土耳其知名景點伊赫拉拉峽谷（Ihlara Valley）15日發生2起熱氣球事故，儘管緊急降落，仍造成1人死亡、31名遊客受傷。

送熱氣球體驗！土耳其、埃及文明古國深度探索

送熱氣球體驗！土耳其、埃及文明古國深度探索

台東熱氣球引詐團覬覦　遊客勿信非官方購票資訊

台東熱氣球引詐團覬覦　遊客勿信非官方購票資訊

哆啦A夢熱氣球要來了！暑假在鹿野高台首度亮相

哆啦A夢熱氣球要來了！暑假在鹿野高台首度亮相

熱氣球突起火！　男好心救人高空墜地亡

熱氣球突起火！　男好心救人高空墜地亡

關鍵字：

熱氣球

讀者迴響

熱門新聞

身分註銷回不了台灣！張立齊下跪磕頭道歉

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

12航空人員誤入住性愛摩鐵！「24hrs色色派對」出大事

明日花綺羅凌晨發聲！　揭與「周鶴年性交易」真相

快訊／明日花綺羅周鶴年「3張肉體接觸照」曝光了！

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

被誇童顏巨乳！呂秋遠小孩生母「妝後模樣」曝

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

林亮君遭裸照恐嚇！簡訊：只給一次機會

即／北市吊車右轉輾斃騎士　2機車肉身攔停也挨撞

童仲彥凌晨重磅8字宣告　網：了不起，負責

「夏至」5生肖有爆紅機會

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

全台首見「液態酪梨」！好市多瘋搶「一瓶=3.7顆酪梨」

婦產後雙腳麻癱成身障　怒告診所求償

更多

最夯影音

更多

【嚇到翻車】國道驚見男子猛跳揮手！大貨車急閃「連翻3圈」

【有游泳池味道？】#李珠珢 被 #南珉貞 騙吃香菜餅乾反應超真實

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

【第一視角曝光】台中騎士「超級鬼切」遭撞亡

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面