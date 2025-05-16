台東熱氣球風潮引詐團覬覦　台東縣府籲遊客勿信非官方購票資訊

▲熱氣球嘉年華購票陷阱多，台東縣府呼籲民眾注意。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

隨著2025年「台灣國際熱氣球嘉年華」即將於7月5日在台東鹿野高台登場，活動繫留體驗門票預約資訊已於16日正式公布，預計自5月20日及5月27日分兩階段開放線上預約。由於活動熱度高漲，近期網路上卻陸續出現來路不明的售票訊息，台東縣政府嚴正呼籲，所有體驗票券僅限官方指定平台購買，未授權任何第三方通路代售或轉售，民眾應特別留意，切勿受騙上當。

台東縣政府指出，今年熱氣球嘉年華因推出全新哆啦A夢造型熱氣球，再加上邁入15週年里程碑，吸引廣大關注，也成為詐騙集團覬覦的對象。縣府提醒，熱氣球繫留體驗票券一律須透過官方指定網站進行購買，切勿相信任何社群帳號、個人轉售或來路不明的購票連結，以保障自身權益。

2025年活動規劃每日兩場繫留體驗，分別為清晨05:30至07:00及傍晚17:00至18:30。票券分為線上預約與現場購票兩種方式，線上預約部分將依月份分兩階段開放：5月20日中午12點起可預約7月份場次，5月27日中午12點起則開放8月份場次。活動期間共76場，每場限量120張票，合計提供9,120名額。

票價方面，平日（週一至週四）每張為550元，假日（週五至週日）為650元。每張票限單人單場使用，每筆訂單最多限購2張。體驗熱氣球為標準球，哆啦A夢造型球僅供展示不開放搭乘。

縣府並提醒，活動每週二為公休日；開幕日（7月5日）僅辦理下午場次，光雕音樂會舉辦日（7月6日、17日、31日及8月14日、21日）下午場次則僅提供現場售票，建議民眾及早安排行程，避免錯過。

民眾如欲瞭解購票或活動相關詳情，應以台灣熱氣球嘉年華官方網站及公告為主，並可透過下列聯絡方式進行查詢：

※ 熱氣球繫留體驗線上預約平台網站：

www.eztravel.com.tw/activity/taitungballoon/

※ 台灣國際熱氣球嘉年華活動官網：

www.balloontaiwan.taitung.gov.tw

※ 線上預購諮詢專線：(02)5573-6886

（服務時間07:30至22:00，活動期間6月28日至8月21日提供24小時服務）