熱氣球突起火！男好心救人「反遭吊高空」墜地慘死　恐怖畫面曝

▲ Luicio乘坐的熱氣球起火燃燒，他逃生不及身亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥薩卡特卡斯（Zacatecas）11日舉行熱氣球節活動，未料發生死亡意外，40歲男子Luicio N乘坐的熱氣球突然起火，他為拯救他人逃生不及，遭熱氣球帶上高空後墜落身亡，恐怖畫面在社群媒體瘋傳。

NEW: Man falls from the basket of a hot air balloon after it caught on fire in Zacatecas, Mexico.



The man was seen hanging onto a rope as the balloon continued to go higher in the sky.



The incident unfolded when the basket caught fire on the ground. In a final act of… pic.twitter.com/BHAY9Bn7xJ — Collin Rugg (@CollinRugg) May 13, 2025

《每日郵報》報導，事發時熱氣球仍在地面，Luicio和另外2名乘客已進到吊籃內，未料熱氣球突然起火，Luicio趕緊協助2人逃生，但熱氣球開始移動時自己卻被繩索纏住，隨著熱氣球升空被懸吊半空中，最後不幸從高處墜落，傷重不治。

薩卡特卡斯政府秘書長穆格爾薩（Rodrigo Reyes Mugüerza）證實這起事件，並稱已要求檢方展開調查，以釐清事發經過與責任歸屬，同時呼籲加強活動安全審查機制，避免類似悲劇重演。

目擊民眾拍下事發過程上傳網路，網友紛紛留言表示，「這個人是個英雄，話雖這麼說，但我不坐熱氣球是有原因的」、「太令人心碎了，他最後的舉動充滿勇氣與犧牲」、「他充分展現人性的光輝」。