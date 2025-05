熱氣球突起火！男好心救人「反遭吊高空」墜地慘死　恐怖畫面曝

▲ Luicio乘坐的熱氣球起火燃燒,他逃生不及身亡。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

墨西哥薩卡特卡斯(Zacatecas)11日舉行熱氣球節活動,未料發生死亡意外,40歲男子Luicio N乘坐的熱氣球突然起火,他為拯救他人逃生不及,遭熱氣球帶上高空後墜落身亡,恐怖畫面在社群媒體瘋傳。

NEW: Man falls from the basket of a hot air balloon after it caught on fire in Zacatecas, Mexico.



The man was seen hanging onto a rope as the balloon continued to go higher in the sky.



The incident unfolded when the basket caught fire on the ground. In a final act of… pic.twitter.com/BHAY9Bn7xJ