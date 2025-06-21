川普：若出兵伊朗不考慮「動用地面部隊」　可能僅限於空襲

▲美國總統川普（Donald Trump）再度針對以伊衝突表態。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前再度針對以伊衝突表態，強調若美方決定介入戰事，「最後一件該做的事就是派地面部隊」，暗示美國僅考慮以空襲方式支援以色列。

根據《國會山報》報導，川普接受媒體訪問時被問及，如果軍事介入是否足以仰賴空中行動、是否可能派出地面部隊時，川普語氣堅定否認，「我不打算談地面部隊。最後一件你該做的事，就是派地面部隊。」

川普表示，自己預計會在「兩週內做出是否介入伊朗戰事的決定」，而這段時間已是給伊朗的最長時限，「我有給他們一段時間，我們會看看這段時間會發生什麼事。但我可以說，兩週應該是最久的限度。」

川普還進一步指出，以色列目前恐怕沒有足夠能力全面摧毀伊朗所有核設施，「他們的能力其實很有限，只能打穿一小部分，但沒辦法深入地下。他們不具備這樣的能力。我們得看看接下來怎麼發展，也許根本用不到我們出手。」

有不少官員與專家則建議，美國可使用獨有的「碉堡剋星」（bunker-buster）炸彈來攻擊伊朗深層核設施目標。

川普最後強調，「我始終是個和平推動者，但有時候，為了達成和平，你也必須展現一點強硬。」