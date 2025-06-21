以色列占上風難停手！　川普鬆口：可能會「更快決定」是否出兵

▲川普指出，此時以色列處於占上風的一方，因此要求其停止攻擊非常困難。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普表示，儘管他正在推動透過外交途徑解決衝突，但此時以色列處於占上風的一方，因此要求其停止空襲伊朗非常困難。此外，川普也表示，自己先前提出的「兩週內決定是否介入伊朗戰事」的期限，是他所能接受的最長期限，有可能更快做出決定。

根據CNN報導，川普（Donald Trump）受訪時表示，「我有給他們一段時間，我們會看看這段時間會發生什麼事。但我可以說，兩週應該是最久的時限。」

這是白宮發言人前一天代讀總統聲明、對外宣布這項外交時程後，川普本人首度親自回應相關時限安排。不過，他也強調，在考慮攻擊伊朗核設施的同時，目前並未考慮出動美軍地面部隊（ground forces）。

他還進一步指出，以色列目前恐怕沒有足夠能力全面摧毀伊朗所有核設施，「他們的能力其實很有限，只能打穿一小部分，但沒辦法深入地下。他們不具備這樣的能力。我們得看看接下來怎麼發展，也許根本用不到我們出手。」

川普提到，儘管目前他正推動透過外交途徑解決衝突，但此時要他請以色列停止對伊朗的空襲非常困難，「如果某一方正佔上風，你要提出這種請求就更難了。」

川普強調，在以色列戰事節節勝利的情況下，確實很難叫他們收手，「你看現在的狀況，以色列在這場戰爭中表現得不錯，伊朗的處境相對沒那麼好。這種情況下，要讓一方停手，確實不容易。」

川普也批評歐洲國家對終結衝突沒有幫助，「他們根本沒幫上忙，伊朗不想跟歐洲談，他們想跟我們（美國）談。這次的問題，歐洲沒辦法幫上忙。」

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