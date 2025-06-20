俄警告「暗殺哈米尼」是打開潘朵拉盒子！　拒接受伊朗政權更換

▲俄羅斯公開喊話，如果伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭暗殺，俄方將做出非常負面的回應。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

克里姆林宮警告，俄羅斯不會接受伊朗更換政權，並稱如果伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭暗殺，那將是「打開潘朵拉的盒子」，俄國將做出「非常負面」的回應。

根據《天空新聞網》報導，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄國與伊朗間的緊密關係不斷加深，兩國更在1月伊朗總統裴澤斯基安出訪俄國時，簽訂《全面戰略夥伴條約》。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在接受外媒採訪時，罕見地向《天空新聞網》表示，如果伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭暗殺，將是「打開潘朵拉的盒子」，俄方會「非常負面」地回應，更強調不會接受伊朗的政權更迭。

▲俄羅斯總統普丁1月與伊朗簽訂《全面戰略夥伴條約》。（圖／達志影像／美聯社）



此前，美國總統川普才在社群平台上暗示可能暗殺哈米尼，引發全球關注。川普近日也表示，將在2周內決定是否加入以色列針對伊朗的軍事行動。

佩斯科夫直言，目前情勢非常緊張，已經不僅是針對該地區，具有全球風險。他警告，戰爭參與國一旦擴大，只會讓衝突進一步升級，並展開新一輪對抗。

這也是俄羅斯迄今對以伊衝突的最強硬表態，顯示莫斯科當局擔憂失去伊朗這個中東盟友。自從入侵烏克蘭以來，俄伊兩國關係持續升溫，甚至簽訂《全面戰略夥伴條約》。

佩斯科夫指出，「（伊朗更換政權）這樣的想法連談都不應該談，是不可以被接受、不可以想像的」，暗諷華府。但佩斯科夫也拒絕透露，萬一哈米尼遇刺，俄方將如何對應。他僅表示，這樣的事件會讓伊朗境內激進情緒爆發，更可能導致極端主義情緒孳生，並指暗殺哈米尼就是「打開潘朵拉的盒子」。