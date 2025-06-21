哈佛大學贏了！　美法官下令「無限期」暫停川普禁令

▲哈佛大學在法庭文件中直指，川普政府的手段是對高等教育與學術自由的打擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦法院地區法官20日裁定，無限期禁止川普政府撤銷哈佛大學接待國際學生的資格，讓這所常春藤名校在與白宮對抗的法律戰中，再下一城。

綜合外媒報導，麻州地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）發布初步禁令，延續她上月對川普政府發出的臨時限制令，內容針對川普政府5月取消哈佛參與「學生及交換訪客計畫（SEVP）」資格的決定。該計畫允許校方合法接待外籍學生與學者，而哈佛的國際學生比例高達四分之一。

白宮與哈佛之間的衝突已延燒數月，起因是川普政府以回應保守派壓力為由，向哈佛施加一連串政策懲罰，包括砍研究經費、終止聯邦合約，甚至揚言撤銷免稅地位。

川普6月還以新法條試圖阻擋國際學生入境就讀哈佛，但該舉同樣遭法院緊急喊卡。

美聯社指出，這起法律攻防不只影響哈佛既有學生，也讓全球有意申請的外國學生陷入焦慮。哈佛移民事務主任馬丁（Maureen Martin）坦言，許多國際學生已開始詢問轉學事宜，「這場紛爭帶來極大的恐懼、擔憂與混亂。」

哈佛則在法庭文件中直指，川普政府的手段是對高等教育與學術自由的打擊。校長賈柏（Alan Garber）也強調，校方已採取行動防制反猶主義，但堅持不會在聯邦施壓下背離受憲法保障的基本價值。