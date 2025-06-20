以色列首艘救援船來了！載回2千滯留海外國民　交長親赴港口迎接

▲「皇冠鳶尾花號」郵輪救援船已於今早晨順利抵達阿什杜德港。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

在以色列與伊朗衝突進入第7天之際，以色列交通部宣布，第一艘海上救援船已於今（20日）早晨順利抵達阿什杜德港，載回約2,000名因領空關閉而滯留海外的以色列公民。

綜合外媒報導，這艘「皇冠鳶尾花號（Crown Iris）」郵輪從賽普勒斯的利馬索（Limassol）出發，由交通部長瑞傑夫（Miri Regev）主導撤離行動。瑞傑夫親自前往港口迎接返國民眾，現場並提供免費接駁巴士協助返家。

▲以色列交通部強調，儘管空域封閉，海上航道仍保持暢通，後續的海上撤離行動也將持續推進。（翻攝畫面）

「我們正積極動用一切可用資源與手段，確保國民能安全返回家園，」瑞傑夫表示。

以色列交通部強調，儘管空域封閉，海上航道仍保持暢通，後續的海上撤離行動也將持續推進。

交通部總幹事薩肯（Moshe Ben Zaken）指出，這艘郵輪是首批返國船隻之一，但「絕對不會是最後一艘」，未來幾天將有更多以色列人透過相同方式平安歸來。



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