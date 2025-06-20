24藍委罷免案關鍵數字解碼！　份數最多洪孟楷、達成率最高徐巧芯

▲罷團送件。（圖／罷免團隊提供）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入第三階段，中選會今（20日）審定首波通過門檻的罷免案，一共24件罷免藍委案確定成案，並且將在7月26日投票。《ETtoday新聞雲》特別整理此次「大罷免5大之最」，供讀者參考。

1.連署份數最高「洪孟楷4萬8031件」

根據中選會資料，目前首波公布的24件罷免藍委案，全國送件數最高是新北洪孟楷4萬8031件、第二名台中黃健豪4萬7736件、第三名桃園牛煦廷4萬2570件、第四名新竹市鄭正鈐4萬2535件、第五名台北王鴻薇4萬1224件。

2.連署達成率最高「徐巧芯158 %」

至於全國連署達成率前3高分別是，第一名徐巧芯158%、第二名羅廷瑋149%、第三名王鴻薇148%

3.人數最多的罷免行動「24位藍委罷免案確定成案」

中選會今（20日）審定首波通過門檻的罷免案，一共有24案，包括：王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔、牛煦庭、涂全吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥。

4.花費金額最高「4億800萬」

李進勇5月於立法院內政委員會質詢表示，罷免案花費不確定的因素很多，每個個案因選區規模、地域範圍、人口多寡都會影響，但差距不會太大。以去年台中第2選區罷免案為例，大約花費近2000萬；若以台北第5選區來看，因人口較少、集中，大約是1500萬左右，因此，「平均一個案子抓1700到1800萬元」。

若以首波成案的24位罷藍委案，1案花費以1700萬來計算，此次大罷免潮將花費4億8百萬。

5.偽造連署約談搜索最多「國民黨7縣市黨部遭搜索、114人遭約談」

國民黨罷免綠委連署，因涉及幽靈連署與偽造文書，總計有台北市、新北市、台中市、基隆市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣等7縣市黨部遭檢調搜索，共114人被約談，其中被羈押14人，目前有12人仍在押、25人遭起訴。