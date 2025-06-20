24藍委罷免成案！　桃園6藍委喊：撥亂反正拒絕選輸翻桌的政治惡鬥

▲國民黨桃園6位立委。（圖／翻攝牛煦庭臉書 ）



記者崔至雲／台北報導

中選會今（20日）審定首波通過門檻的罷免案，一共有24位藍委成案，其中，包含桃園六席立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲。6藍委發表共同聲明指出，大罷免不只仇恨掛帥、更勞民傷財，他們呼籲所有桃園市民出門投票，不同意罷免，撥亂反正，拒絕選輸翻桌的政治惡鬥。

桃園6藍委指出，大惡罷壓境，桃園六席立委都無法倖免於難，他們既沒有貪污腐敗、沒有違法亂紀、也沒有怠慢鄉親，只因身為在野黨立委而被捲入戰場，顯見這是一場心懷險惡的政治鬥爭。大罷免不只仇恨掛帥、更勞民傷財，呼籲所有桃園市民出門投票，不同意罷免，撥亂反正，拒絕選輸翻桌的政治惡鬥。

桃園6藍委也說，他們絕不憂讒畏譏，立法院朝野衝突，謠言四起，攻擊毫無底線。此時，他們不會放任謊言蓋過真相、也不會讓政治髒水取代政見兌現，他們不只會照常工作、還會加班宣傳，讓更多選民知道他們的問政成果，他們呼籲桃園市民，出門投票，不同意罷免，以理智明辨是非，一起終結政治詐騙。

他們強調，他們在立院協力作戰，通過《財政收支劃分法》修正，桃園的「預算增幅」72.4%，是六都第一，他們爭取預算，是張善政治理桃園最堅強的後盾，也因此，這場罷免投票，就是桃園每年增加259億預算的保衛戰，他們呼籲所有桃園市民，出門投票，不同意罷免，共同守護桃園的未來。「7/26決戰日，我們不畏懼再選一次；為了桃園的未來，我們會團結再贏一次！」。

