藍白聯手廢監察院　吳崢喊「樂觀其成」：民進黨一定奉陪到底

▲民進黨發言人吳崢。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院民眾黨團今（20日）提案於本會期組成修憲委員會，並在朝野都有共識的情況下，順利逕付二讀，儘管如此，黃國昌仍質疑總統賴清德立場搖擺，過去高喊廢監察院，現在則將監察院做為酬庸。對此，民進黨發言人吳崢表示，廢除考監是民進黨長期以來的主張，黃國昌不要想竄改歷史來洗民眾記憶，請藍白盡速整合提出版本，民進黨一定奉陪到底。

吳崢提到，立法院今天在朝野共識下，將成立修憲委員會的提案，逕付二讀，不過，黃國昌在發言時，拿出賴清德總統2015年主張廢除監察院的新聞，抨擊民進黨過去高喊廢監院，現在絕口不提，是因為要拿來酬庸。

面對黃國昌的發言，吳崢直指，這根本是錯的，黃國昌這禮拜先是在立法院大搞「示範帶」變造音檔還不夠，現在還想竄改歷史來洗民眾記憶。

吳崢指出，民進黨在2015年、2022年立法院過去兩度組成修憲委員會時，都提出版本主張廢除考、監兩院，將孫中山獨創的五權分立回歸至世界多數國家採取的三權分立。

吳崢無奈表示，2015年，國民黨主張修憲一定要綁不在籍投票，最後破局無法成案；2022年，當時國民黨一路缺席杯葛修憲委員會，最後在民進黨、時代力量、民眾黨合力下，委員會才送出18歲公民權修憲案，未能處理到廢考監。

吳崢強調，廢除考監、回歸三權分立，是民進黨長期以來的主張，在野的時候是，執政的時候也是，過去受限於修憲需要3/4立委出席、3/4同意的超高門檻而無法通過，白話文就是國民黨反對，現在既然藍白主張廢考監，民進黨樂見其成，為此，他也呼籲藍白盡速整合提出版本，民進黨一定奉陪到底。