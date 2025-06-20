花蓮「工廠校正及營運調查」6 ／20開跑　縣府呼籲全力配合

▲縣府觀光處將派員親自前往訪查校正，呼籲各工廠備妥相關資料以利核校。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為健全工業行政管理及瞭解工廠營運實況，花蓮縣政府配合經濟部自今年 6 月20日起至 7 月 31 日止，針對本縣3百餘家已辦理工廠登記之工廠（含特定工廠）展開全面校正及營運調查，觀光處將遴派調查員親自前往工廠訪查校正，請各工廠備妥統一發票章（或工廠章或公司章）等以利核校。



觀光處余明勲處長指出本調查期間如發現工廠歇業、遷址或其他登記事項有所變更時，將依規定適時輔導，促請辦理工廠變更登記或予以公告廢止，因此再次呼籲各受查工廠全力支持與配合，以確保自身權益。



余明勲處長進一步表示，工廠動態資訊之掌握對產業發展至為重要，因此本調查除校正工廠登記基本資料外，請各工廠填報營業收支、產銷存量值、當年增購固定資產、技術交易、研究發展經費及智慧製造推動情形等資料，以作為產業發展及工業規劃之參據。



依統計法規定，本調查對各工廠財務資料絕對保密，不作為課稅之依據，在此呼籲請各工廠老闆安心並詳實填報。

如有任何工廠校正相關問題，可洽觀光處工業管理科諮詢，連絡電話為03-8227171分機532或533，連先生。

