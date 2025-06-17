遠通推「企業路邊停車費代繳」一鍵報帳　600家企業加入

▲遠通電收推出「ETC企客停車費代繳」服務。（圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

為解決企業處理公司車停車費報帳繁瑣，以及逾期受罰痛點，遠通電收推出「ETC企業客戶全台路邊停車費代繳服務」，透過對帳單，停車費一表呈現、一鍵報帳，免催停車單據逐筆繳費，估可省下9成行政作業時間。遠通電收表示，目前已有600家企業、逾萬台車輛辦理。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，企業路邊停車費代繳服務推出不到半年，已有超過600家企業、逾萬台公司車申辦使用。其中又以中小型企業佔比9成最多，主要因為中小企業於行政與財務人力配置上相對有限。

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除鎖定企業用戶外，遠通電收表示，uTagGo App也推出「發票／報帳專區」，協助一般用戶報帳，只要事先設定統一編號，可一鍵匯出停車單據或發票，並自動寄送至指定信箱，整合各地停車單據成一份清單。若未事先設定統一編號，可在出場隔日至App補登統編。

不過遠通電收也提醒，近期詐騙手法層出不窮。無論企業或民眾申辦eTag自動儲值或停車費扣繳相關服務，皆不會產生欠費，因此不會發出任何「催繳通知」或要求填寫刷卡資料。若接獲沒有顯示車號的繳費通知，請直接刪除，避免受騙。