奇瑞董座再開砲：企業競爭應比產品　不是比製造噪音和內卷

▲奇瑞汽車董事長尹同躍。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸奇瑞汽車董事長尹同躍近期多次開砲，痛批大陸車企惡性競爭的亂象，10日他再次發聲，稱企業競爭應該比技術、比產品、比服務，而不是比製造噪音、比內卷內耗，「汽車業競爭進入白熱化，難免出現噪音和亂象。車企要率先規範自律，做有底線的網路文明守護者。」

尹同躍在中國網絡文明大會上演講，對於該如何發揮車企作用，共建網路文明新生態，他認為可以重點做好三件事，首先是加大技術創新，做負責任的網路文明建設者，「智能網聯數據的大爆發，讓車企面臨著數據合規、安全等諸多挑戰。」

尹同躍強調，企業競爭應該比技術、比產品、比服務，而不是比製造噪音、比內卷內耗，「今天的汽車行業競爭進入白熱化，難免出現噪音和亂象。車企要率先規範自律，做有底線的網路文明守護者。」

▼大量等待出口的汽車。（圖／CFP）



尹同躍說，奇瑞在中央網信辦等主管部門的指導下，建立了輿情監測系統，對經銷商、合作夥伴的線上行為加強規範管理，對唯流量的不良話題不跟風炒作，「增加互鑒的胸懷，減少內卷的消耗，增加伸展的擔當，推動中國汽車高質量發展。」

尹同躍認為，車企也要努力講好中國故事，做正能量的網路文明傳播者，「奇瑞集團的汽車產品出口到近120個國家和地區，連續22年位居中國品牌乘用車出口第一。每年我們都會邀請海外經銷商、合作夥伴和車主代表來到中國，今年上海車展期間就邀請了5000多名外賓。」

尹同躍說，很多第一次來到中國的海外友人，都認為中國的發展、中國人民的友好超出了想象，Amazing、very nice是聽到最高頻的詞彙，「他們也主動把自己在中國的所見所聞拍成短視頻、圖文故事，在海外社交平台上傳播。」

最後，尹同躍還說，中國汽車出海要當好文化使者，讓世界看見可信、可愛、可敬的中國形象，「網路文明的建設，非一日之功。技術的向善而行，更需持之以恆。」