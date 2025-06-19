新北樹木修剪認證再進化　專家實務教學助學員通關

▲講師們因應不同環境型態介紹不同修剪技巧，為學員們解惑實務工作面臨之疑難雜症。（圖／新北市景觀處提供）

記者郭世賢／新北報導

為因應防汛期來臨，正確修剪樹木可提升路樹抗風能力，避免樹木傾倒或枝幹下垂影響交通安全，新北市景觀處每年開辦3梯次「景觀樹木修剪技術教育訓練及認證作業」及2場次「護樹課程培訓」協助培訓第一線專業修剪護樹人力與推廣相關知識，從中培訓種子人才進而化身為美化市容的魔法師，共同推廣城市綠美化。

新北市景觀處表示，今年度第2梯次課程受訓130名學員，近9成為景觀樹木維護第一線從業人員，本課程已於6月12日舉行訓練與認證考試完畢，課程邀請林業試驗所吳孟玲副所長與邱志明前組長等林業專家，從法規面、職業安全及實務上樹木修剪原理及技巧與病蟲害診斷等。

講師們因應不同環境型態介紹不同修剪技巧，如防汛期前樹木修剪方式較例行性維護工作更需要著重不同之處，包含以疏刪、截剪降低樹木傾倒發生，另針對不當修剪如結構枝遭截頂，將導致違反本市樹木保護自治條例規定進行宣導等。現場開放QA交流時間，為學員們解惑實務工作面臨之疑難雜症，學員與講師互動熱絡、收穫滿滿。

學員凡通過學科及術科測驗合格後，可獲得本市核發樹木修剪合格證，今年截至目前2梯次總計已核發181張，本證已於2020年與臺北市政府及桃園市政府簽署北北桃樹木修剪MOU，北北桃三市核發證照於三市皆具有效力，不僅擴大本市從業人員就業機會與專業服務範圍，亦增便利性。

新北市景觀處長林俊德表示，未能成功報名第2梯次的從業人員也無須擔心，第3梯次預計將於2025年8月底開放報名，課程預計於9月中旬辦理；為提升合格率本處已將前次受訓學員未合格之常見錯誤樣態彙整於官網供參，另第2梯次合格名單已於6月17日公布，計有89人通過，補考資訊亦會陸續公告，請有興趣的朋友持續關注「新北市政府景觀處」官網，掌握最新資訊及後續相關報名資訊。