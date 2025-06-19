新北市圖推「5力全開」暑假閱讀　弱勢童餐券持續送暖

▲「五感學英文×玩科學×美學DIY」新北市圖暑假閱讀FUN大招！幸福餐券持續送暖。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

迎接暑假到來，新北市立圖書館特別推出「5力全開」兒童暑假閱讀活動，將從7月1日起至8月31日止，透過一系列五感玩閱讀體驗，帶小朋友藉由聽說讀寫等不同方式打開各種感官體驗，感受不一樣的閱讀樂趣。活動即日起免費開放報名。另外，「幸福餐券」暑假不放假，持續協助低收、中低收、高風險、身心障礙學童的用餐照顧，歡迎有需要的家長多加利用。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，暑假是課外閱讀的好時機，圖書館今年特別以「五感」為主軸，除了邀請全市35位閱讀推動教師推薦上百本好書，同時結合視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺等不同方式，帶學童用身體接觸、用感官學習，讓閱讀更有聲有色，希望透過活潑有趣的方式讓孩子親近閱讀，利用暑假培養閱讀習慣。

「5力全開」新北市兒童暑假閱讀活動將從7月1日起正式展開，活動類型豐富多元，包括書展、講座、走讀、五感手作、繪本故事活動等。新北市圖總館7月22日邀請到全臺少數僅存的手工紙廠「廣興紙寮」，帶小朋友體驗一日蔡倫，品嚐可寫可吃的「菜倫紙」；7月24日「誰是好鼻師」則透過沉浸式的嗅覺趣味競賽認識食農教育。

板橋四維分館「英語感官探險隊」，7月27日「聲音的魔法」與「動手玩英語」、8月3日「香氣小旅行」、「小小美食家」將引導孩子用耳聆聽、用手觸摸、用鼻子聞、用眼睛觀察，以五感遊戲的方式閱讀英文；林口李科永紀念圖書館8月9日「親子廚房」則帶親子透過故事共讀，同時手作「魔女宅急便」中的太陽蛋吐司，品嚐動畫中的美味魔法。

另外，8月7、8日總館「藝感解碼」活動，國際亞奧數學競賽教練，將以遊戲化的解題競賽形式，帶小朋友趣味學數學；泰山分館7月2日至18日「程式視聽互動營」，則透過Scratch程式積木，結合視覺設計與音效創作，帶孩子打造會動、會說話、能互動的專屬積木車。

林口分館7月26日「書香漫漫」則帶親子閱讀經典，然後調製專屬的文學氣味；樹林與瑞芳分館山林走讀，從五感出發，走訪山佳蓋淡礦坑遺址與猴硐礦工文史館，細品黑金歲月留下的在地風情。「5力全開」兒童暑假閱讀活動即日起免費開放報名，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。