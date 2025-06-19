太魯閣部落音樂會今年3場！市集+部落文化體驗　首場6/28登場

▲太魯閣部落音樂會今年規劃3場，首場28日在太魯閣臺地登場。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處將於6月28日、11月29日及12月6日下午舉辦3場「部落音樂會」活動，邀請在地太魯閣族樂舞團體演出，並安排傳統文化市集、文化體驗及解說活動。太管處為振興0403震後週邊部落產業經濟及落實與部落夥伴關係，今年部落音樂會恢復以往的慣例，將在「太魯閣臺地」舉辦，歡迎大家來聽音樂、逛市集，還可以來體驗太魯閣族社區工坊的文化體驗及導覽解說活動。

太魯閣部落音樂會今年3場活動將在的太魯閣遊客中心旁的大草坪舉辦，結合原住民音樂、市集展售、文化體驗與解說志工導覽，讓民眾在感受原音之美的同時，也能深入體驗太魯閣族深厚的文化底蘊。

部落音樂會免費參加，邀請多組太魯閣族與其他原住民族的音樂團體演出，從古調吟唱到創新編曲，展現多元的部落音樂風貌。現場將設有「傳統文化市集」，販售當地手工藝品、特色美食與農特產品，讓民眾用味蕾與雙手感受部落生活。

除了音樂與傳統文化市集，現場也規劃了「傳統文化體驗活動」每場次、每項人數各25人（以現場報名為主），包含傳統織布、月桃DIY等互動項目，傳統工藝講師也會針對太魯閣傳統工藝的文化內涵作詳細解說。適合親子參與，寓教於樂。此外，由解說志工導覽解說，將帶領參加民眾走訪太魯閣臺地，了解太魯閣族的文化歷史、傳說與生活智慧。

太管處劉處長守禮表示，透過這三場音樂會，希望促進族群文化交流，也讓更多人認識太魯閣族的美好與驕傲，誠摯邀請各地民眾踴躍參加，共同用心傾聽土地的聲音，感受部落文化的溫度。

活動資訊：

地 點：太魯閣遊客中心旁大草坪

日 期：114年06月28日、11月29日、12月6日

時 間：各場次上午10時至下午15時30分

活動項目：音樂表演、部落市集、文化體驗、導覽解說