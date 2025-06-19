　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

太魯閣部落音樂會今年3場！市集+部落文化體驗　首場6/28登場

▲▼太魯閣部落音樂會今年規劃3場，首場6 ／28在太魯閣臺地登場。（圖／太管處提供，下同）

▲太魯閣部落音樂會今年規劃3場，首場28日在太魯閣臺地登場。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處將於6月28日、11月29日及12月6日下午舉辦3場「部落音樂會」活動，邀請在地太魯閣族樂舞團體演出，並安排傳統文化市集、文化體驗及解說活動。太管處為振興0403震後週邊部落產業經濟及落實與部落夥伴關係，今年部落音樂會恢復以往的慣例，將在「太魯閣臺地」舉辦，歡迎大家來聽音樂、逛市集，還可以來體驗太魯閣族社區工坊的文化體驗及導覽解說活動。

▲▼太魯閣部落音樂會今年規劃3場，首場6 ／28在太魯閣臺地登場。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣部落音樂會今年3場活動將在的太魯閣遊客中心旁的大草坪舉辦，結合原住民音樂、市集展售、文化體驗與解說志工導覽，讓民眾在感受原音之美的同時，也能深入體驗太魯閣族深厚的文化底蘊。

▲▼太魯閣部落音樂會今年規劃3場，首場6 ／28在太魯閣臺地登場。（圖／太管處提供，下同）

部落音樂會免費參加，邀請多組太魯閣族與其他原住民族的音樂團體演出，從古調吟唱到創新編曲，展現多元的部落音樂風貌。現場將設有「傳統文化市集」，販售當地手工藝品、特色美食與農特產品，讓民眾用味蕾與雙手感受部落生活。

▲▼太魯閣部落音樂會今年規劃3場，首場6 ／28在太魯閣臺地登場。（圖／太管處提供，下同）

除了音樂與傳統文化市集，現場也規劃了「傳統文化體驗活動」每場次、每項人數各25人（以現場報名為主），包含傳統織布、月桃DIY等互動項目，傳統工藝講師也會針對太魯閣傳統工藝的文化內涵作詳細解說。適合親子參與，寓教於樂。此外，由解說志工導覽解說，將帶領參加民眾走訪太魯閣臺地，了解太魯閣族的文化歷史、傳說與生活智慧。

▲▼太魯閣部落音樂會今年規劃3場，首場6 ／28在太魯閣臺地登場。（圖／太管處提供，下同）

太管處劉處長守禮表示，透過這三場音樂會，希望促進族群文化交流，也讓更多人認識太魯閣族的美好與驕傲，誠摯邀請各地民眾踴躍參加，共同用心傾聽土地的聲音，感受部落文化的溫度。

活動資訊：
地 點：太魯閣遊客中心旁大草坪
日 期：114年06月28日、11月29日、12月6日
時 間：各場次上午10時至下午15時30分
活動項目：音樂表演、部落市集、文化體驗、導覽解說

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
內褲永遠濕濕的！薔薔忍3周才就診　醫嚇：很嚴重
女房東反告樋口夫婦！　轟「太野蠻了」：牙被打到碎裂
最髒蔬果曝！　農藥殘留量最高卻「一堆人吃」
胡瓜又被爆「6億房產不分丁柔安」　傻眼回應揭真實狀況
Andy經紀人爆割韭菜！　用淘寶貨「賺暴利21倍」
美國轟炸伊朗會怎樣？　7專家警告最壞結局
國民黨偽造連署行情表曝！　台北最慘只有眼藥水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東港警6/23微電車大執法！未滿14歲不得騎乘　最高罰1200元

飢餓三十餐費一日捐！花蓮縣府響應募22.5萬善款　助陷困境兒少

屏東9旬嬤過馬路跌倒　內埔警即時救援感動眾人

小琉球台電首宗離島改壓工程試運轉完成　供電更給力

太魯閣部落音樂會今年3場！市集+部落文化體驗　首場6/28登場

台南市府課後才藝兩套標準惹議　蔡宗豪批教育侷限制準公託

守護牛稠子不是喊口號！　陳亭妃：要求台糖暫停開發、啟動遺址重查

國慶焰火預定貓羅溪畔道濟禪寺廣場施放　南投縣與中央分工

花蓮國小附幼師生比調降至1：12　全縣3千幼兒受益

台南推動普輔特三師合作研習　共學共輔為特教孩子打造無礙校園

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

東港警6/23微電車大執法！未滿14歲不得騎乘　最高罰1200元

飢餓三十餐費一日捐！花蓮縣府響應募22.5萬善款　助陷困境兒少

屏東9旬嬤過馬路跌倒　內埔警即時救援感動眾人

小琉球台電首宗離島改壓工程試運轉完成　供電更給力

太魯閣部落音樂會今年3場！市集+部落文化體驗　首場6/28登場

台南市府課後才藝兩套標準惹議　蔡宗豪批教育侷限制準公託

守護牛稠子不是喊口號！　陳亭妃：要求台糖暫停開發、啟動遺址重查

國慶焰火預定貓羅溪畔道濟禪寺廣場施放　南投縣與中央分工

花蓮國小附幼師生比調降至1：12　全縣3千幼兒受益

台南推動普輔特三師合作研習　共學共輔為特教孩子打造無礙校園

東港警6/23微電車大執法！未滿14歲不得騎乘　最高罰1200元

元大期海外據點插旗新加玻　打造亞洲期貨金三角

嘉美館邀請卡驚見「南市文化局長」！遭酸：才3行也錯？館方致歉了

台中女白內障「只看見30cm以內」　醫警告：再拖恐青光眼

Switch 2鋰電池再傳「膨脹掀蓋」　惹玩家哀號任天堂正積極調查

又有NBA重磅交易醞釀中？　七六人考慮送走喬治換今年5號籤

婁峻碩曝夫妻吵架神轉折！　曾寶儀笑瘋「你超會賣」

黑柴擎天崗散步聞牛糞　下秒歪頭「銷魂滾屎」媽咪超傻眼

趁甜甜價？出清006208「All in 0050」　投資達人搖頭…1做法更優

飢餓三十餐費一日捐！花蓮縣府響應募22.5萬善款　助陷困境兒少

【陽春版雨衣】狗狗沒雨衣改用衛生紙袋　臉露無辜超可愛XD

地方熱門新聞

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

桃園推四大入境遊程　專為來台旅客打造

草屯鎮首間公辦民營托嬰中心揭牌

南投市街頭新增8處充電站便利電車族

周氏蝦捲吃剩豆腐回滷鍋食安爭議台南衛生局初判員工個人行為

軍用卡車右轉撞飛機車！騎士夫妻檔1死1傷

新北原民歲時祭儀廣場年底完工　打造都市文化新地標

疑似針孔攝影藏身棋牌館南警涉妨害祕密依法偵辦

日本宇土市學童午餐吃到台南鳳梨大喊「好甜！」

新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

回饋社會！斗六夜市5善人合捐救護車

守護牛稠子不是喊口號！陳亭妃要求台糖暫停開發

馬文君籲農業部茶改場南遷案勿做政治考量

長照3.0！台東打造全齡、全人、全程照顧系統

更多熱門

相關新聞

夏戀嘉年華7／23登場　25組卡司接力連嗨5天

夏戀嘉年華7／23登場　25組卡司接力連嗨5天

盛夏的節奏，從花蓮開始！全台夏天最受矚目的音樂盛會「2025花蓮夏戀嘉年華」將於7月23日至27日連續五天，每晚7點在花蓮東大門廣場重磅開唱。18日於台北101購物中心舉辦記者會，花蓮縣長徐榛蔚親自出席會場，邀請鄉親一同參加夏戀盛會！

國際志工陪伴中學生學英語金車攜手ICYE打造跨文化教室體驗

國際志工陪伴中學生學英語金車攜手ICYE打造跨文化教室體驗

部落食樂園8月登場　招募市集攤商夥伴

部落食樂園8月登場　招募市集攤商夥伴

台南16校接力展藝圓滿落幕裕文圖書館魅力登場

台南16校接力展藝圓滿落幕裕文圖書館魅力登場

南消二大烏山頭水訓登場無人機、CPR實戰強化救援力

南消二大烏山頭水訓登場無人機、CPR實戰強化救援力

關鍵字：

太魯閣部落音樂會市集部落文化體驗首場登場

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

綜藝大哥「遭實名爆料遲到4hrs」進棚先吃麵

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

威力彩衝14億！詹惟中曝「3生年尾數」財運超好

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

「從小習慣」胃癌風險高97%　醫：這最讓我震撼

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

伊朗報復美國「可能手段」曝：全球遭波及

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

西北雨！　今「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面