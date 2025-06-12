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國際志工陪伴中學生學英語　金車攜手ICYE打造跨文化教室體驗

▲金車飛颺國際志工計畫進入永康國中，奧地利志工Nadine帶學生體驗德語活動，現場氣氛熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

▲金車飛颺國際志工計畫進入永康國中，奧地利志工Nadine帶學生體驗德語活動，現場氣氛熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升台灣青年國際視野並促進城鄉教育平權，金車文教基金會自2023年起攜手社團法人台灣國際青年文化交流協會（ICYE Taiwan），共同推動「飛颺國際志工支持計畫」。該計畫邀請外籍青年深入中小學協助雙語教學、交流多元文化，讓孩子從國際視角重新理解語言與世界的連結。

▲金車飛颺國際志工計畫進入永康國中，奧地利志工Nadine帶學生體驗德語活動，現場氣氛熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

12日上午，計畫團隊來到台南市立永康國中，由來自奧地利的國際志工Nadine現場帶領七年級學生進行德語父親節活動。孩子們不僅學習德語祝福語，也透過遊戲與手作，認識奧地利父親節的起源與在地文化。活動同時結合在地教育資源，俊逸文教基金會亦到場參與，展現公私協力推動跨文化素養教育的成果。

▲金車飛颺國際志工計畫進入永康國中，奧地利志工Nadine帶學生體驗德語活動，現場氣氛熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

「我一直對亞洲文化很感興趣，而台灣讓我耳目一新！」Nadine表示，在永康國中擔任協同教學讓她看見學生對語言學習的熱情，也讓原本內向的她更加自信、勇於嘗試新事物。永康國中校長周憲章則指出，學校位處工業區，學生英語程度落差大，因此積極引進國際資源，在真實語境中培養孩子口說能力與跨文化理解力。

▲金車飛颺國際志工計畫進入永康國中，奧地利志工Nadine帶學生體驗德語活動，現場氣氛熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

學生也給予正面回饋，尤柏勛同學說：「Nadine老師讓我知道英文不是隻有課本，還能學到其他國家的環保制度！」一年級的邱宥瑄同學則最喜歡料理課：「認識奧地利傳統美食很有趣，老師還會先稱讚再指導，讓我越來越有自信。」金車文教基金會總幹事曾清芸表示，今年預計引進8位國際志工到台灣服務，未來也將持續深化多元文化教育行動，讓青年在全球化的時代中，看見自我、連結世界。

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