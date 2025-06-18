基隆金鷹獎表揚345畢業生　謝國樑暖心喊話：勇敢追夢

▲基隆金鷹獎表揚345畢業生。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（18日）上午於基隆表演藝術中心演藝廳舉辦畢業生「市長金鷹獎頒獎典禮」，由市長謝國樑親自出席，表揚全市共345位國高中、小學與幼兒園畢業生，肯定他們在學期間展現的多元才能與卓越表現，也為這段求學旅程劃下溫暖感人的句點。

謝國樑表示，畢業不是終點，而是邁向人生下一段旅程的重要起點；每位獲獎學生不僅品學兼優，更在各自領域展現自信與潛力。他期勉同學們帶著勇氣與好奇心，迎向更廣闊的舞台，發揮創造力與影響力，成為基隆之光、國家之才。他也表示，市府未來將持續發展拔尖教育，開設更多元的課程，協助優秀學子在基隆深耕成長，為城市注入新希望。

「金鷹獎」以基隆市市鳥黑鳶為意象，象徵學子振翅高飛、翱翔萬里。今年度共有來自市立高中、公私立國中小、公立幼兒園（含附設幼兒園）與國中小補校等共345名畢業生獲獎，代表基隆多元教育成果的碩果纍纍。

獲獎學生中，有多位展現跨領域卓越表現的代表。五堵國小陳媛鈞同學擔任校內學生自治市市長，不僅展現領導力，更在科展連續獲得市級特優，即將代表基隆參加全國學生科展，體育方面亦連兩年在中小聯運競走項目創新紀錄，成為學術與運動並重的典範。

另外，堵南國小龔苡睎同學則在學術、藝文與體育皆有斬獲，連年於防災程式競賽、圖文創作與漫畫比賽中獲獎，在羽球聯賽中也帶領團隊摘下佳績，充分展現多元學習的豐富成果。

來自中興國小集中式特教班的盧羿安同學更令人動容，雖面對先天肢體限制，仍持續以美術創作表達內心世界，作品《伸出援手》多次獲得特教美術比賽佳作，亦真實呈現其在校園中對同儕的溫暖與鼓勵。

謝國樑最後強調，教育的本質不僅是知識的傳遞，更是對每個生命獨特價值的陪伴與看見；金鷹獎不只是榮耀的肯定，更是一份溫柔而堅定的祝福。他表示，市府未來也將持續投注資源於多元教育發展，協助每位孩子依其天賦展翼高飛，在人生旅途中自由翱翔、發光發熱。