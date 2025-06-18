超猛畢業生！女學生「公主抱」盧秀燕　全場嗨翻

▲盧秀燕與市長獎畢業生合照，大方接受女學生邀請公主抱。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

畢業生公主抱市長形成一股旋風，繼台北市長蔣萬安被畢業生公主抱，引起討論後，今天台中市長盧秀燕與畢業生合照，也遇到一個超猛（萌）女畢業生，竟當場公主抱起盧秀燕，全場歡笑聲不斷。

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▲不只盧秀燕，先前台北市長蔣萬安也被畢業生公主抱。（圖／翻攝蔣萬安臉書）



驪歌響起，台中市今年共有8043位來自高中、國中及國小的畢業生榮獲市長獎殊榮，教育局舉辦合影活動。教育局表示，今(18)日、23日及26日分三梯次於東海大學舉辦市長獎畢業生合影活動，市長盧秀燕、教育局長蔣偉民及台中市公私立各高中職校長為每一位獲獎學生送上祝福與鼓勵。

盧秀燕配合學生創意發想，俏皮擺出各種Pose，不僅有比愛心、抱學生、戳臉頰，甚至大方接受女學生公主抱，逗趣互動讓合影畫面充滿溫馨與歡笑。盧秀燕也表示，獲頒市長獎代表求學生涯中的最高榮譽，不僅學業優異，品行表現與各方面發展也都非常傑出，恭喜每一位獲獎同學。

今年台中市8043位市長獎學生，包含高中學生2827人及國中小學生5216人與盧秀燕合影，盧秀燕也鼓勵學生自我精進、持續終身學習，達成自我實現目標。