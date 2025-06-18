萬能科大學生暴揍舍監「我有繳費」他手部骨折要開刀　畫面曝光

▲萬能科大傳出學生毆打舍監的情況。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

萬能科技大學一名舍監配合家屬，將一名男學生的宿舍打開，竟被學生錄影暴打。事後，該名舍監的手部骨折需要開刀，員警也到場將男大生帶走。

男大生打人的片段在網路瘋傳，影片中男大生拿著手機錄影，對著舍監不斷跳針地問「我有退宿嗎？我有退宿舍嗎？為什麼不打電話給我？你有徵求我的同意嗎？」舍監也回，「你不要對我嘛！你問教官」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「教官說可以就可以嗎？是嗎？」男大生突然失控，用力朝舍監胸口揍了一拳，舍監也反踢一腳。幾秒後，男大生用力踢出右腳，擊中舍監的手部，大嗆「我有繳費、我有付錢！X！」並再次踢、打舍監，且男大生全程拿著手機錄影。

事後，男大生也不斷對著舍監嗆聲，並怒砸辦公室內的物品，旁邊的朋友則拉住男大生，避免對方再次攻擊舍監。

知情網友指出，該名男大生有一段時間沒回家，爸爸到學校找不到人，因此打給教官幫忙，請求對方到宿舍內找人。事後，教官聯繫舍監開門，打開後發現人不在宿舍內。

男大生得知後，認定教官跟舍監私闖民宅，且聽到舍監驗傷要提告後，反說宿舍內有東西不見，要求舍監賠償10萬元，但又說不出是什麼東西不見，最後男大生被員警帶離，舍監送醫後確認手部骨折，且需要開刀治療。

網友看完紛紛留言，「我都不知道萬能宿舍是民宅欸」、「拜託這父母把這小孩帶回家好不好，不要出來丟人現眼的」、「我以前跟他同一間宿舍，他超級髒每天不洗澡把牆壁睡到變黑色，然後垃圾堆成跟山一樣在位子上超噁的，他真的很有事」、「這種沒有經歷過社會的鐵拳，畢業之後就知道了」、「最好笑的是，他拿著手機錄影還要打人，關一關好了」。