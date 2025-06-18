國光客運暑假推學生5折　統聯研擬家庭出遊優惠

▲國光客運暑假推出學生半價優惠。（資料圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

為迎戰高鐵並搶回年輕人市場，國光客運暑假將首度推出學生半價優惠，總計24條路線自7月起到8月底平日下殺5折，全以台北到台中為例，暑假平日僅169元。統聯客運除持續推出買6送1套票優惠外，也已著手研擬暑假家庭出遊促銷方案。

高鐵鎖定大學生常態推出指定車次5折、75折或88折優惠，寒暑假更加碼5折優惠列車，讓國道客運主要客群之一的學生流失不少，為應戰高鐵，國光客運官網公告推出「省錢南北跑，狂暑玩透透」優惠，暑假自7月1日起到8月31日止，逢周一中午過後到周五中午前的班次，學生享半價優惠，其他時段則享優惠價，全台24條路線適用。

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以台北到台中經水湳為例，全票為338元，學生暑假平日時段半價僅169元，暑假其他時段優惠價311元；以台北到日月潭為例，經國道6號全票為496元，暑假平日時段學生僅248元，暑假其他時段優惠價465元。

國光客運受訪時說明，現在許多學生偏向搭乘高鐵或台鐵，年輕人不太知道如何搭客運，國光客運暑假推出平日離峰時段半價、其他時段優惠價等促銷，主要是想吸引更多年輕學生搭乘國光客運玩透透，盼帶動年輕人熟悉客運路線，還可以省錢。

▲統聯客運研擬推出暑假家庭出遊優惠。（資料圖／業者提供）

統聯客運則持續推出買6送1套票優惠外，統聯客運透露，目前也已在評估研擬暑假促銷方案，鎖定暑假家庭出遊族群，相關方案尚未定案。

和欣客運則表示，目前並未有暑假優惠方案，不過平常熱賣的「兩排椅套票買8送1、三排椅套票買6送1」優惠仍會持續，鎖定長期搭乘的旅客為主。